La opositora Soledad Núñez asume como intendenta de Asunción y promete transparencia

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Asunción, 3 nov (EFE).- La opositora Soledad Núñez asumió este martes como nueva intendenta (alcaldesa) de la ciudad de Asunción, la capital de Paraguay, para el periodo 2026- 2031 con la promesa de transparencia y de "respeto al dinero del contribuyentes" para invertirlo en obras.

La juramentación de la alcaldesa y de los 24 concejales de la Junta Municipal de Asunción estuvo marcada por incidentes, luego de que un grupo de personas se aglomerara en el acceso a la sala de sesiones donde se realizó el acto de posesión, según constató EFE.

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Núñez, una ingeniera civil de 43 años, se convirtió en la octava alcaldesa de Asunción y reemplazó en el cargo al colorado Luis Bello, quien asumió la Intendencia de capital desde agosto de 2025 tras la renuncia de su correligionario Óscar Rodríguez, en medio de una intervención administrativa que reveló "iliquidez" financiera de esa entidad.

Tras asumir el cargo, Núñez dirigió este martes un discurso a sus simpatizantes en el que defendió que "hacer política tiene que ver con la transparencia, no como una concesión de los gobernantes, sino como un derecho de la ciudadanía a saber qué es lo que se hace con su dinero".

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"Hoy quiero decirles a los asuncenos que esa va a ser nuestra manera de gobernar, hoy empezamos un nuevo tiempo", agregó Núñez.

En ese sentido, prometió que pondrá "en primer lugar" el "respeto al dinero del contribuyente para que se transforme en obras y en servicios".

La nueva Junta Municipal esta integrada por una mayoría de 15 concejales colorados, frente a 6 representantes de la plataforma opositora que respalda a Núñez.

Núñez se impuso por un estrecho margen al candidato del gobernante Partido Colorado y actual presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, en las elecciones municipales del 4 de octubre pasado. EFE