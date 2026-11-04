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La Cumbre Iberoamericana de Madrid arranca con un minuto de silencio por los fallecidos del accidente de Urda

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La XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid ha arrancado este jueves por la tarde en el Teatro Real con un minuto de silencio por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado 28 de octubre en Urda (Toledo).

El acto ha sido presidido por los Reyes Felipe VI y Letizia y ha contado también con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con los mandatarios de otros países que han viajado hasta la capital para la ocasión, con la excepción del argentino, Javier Milei.

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También han estado presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, entre otros.

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