El Athletic sostiene que "cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol" tras la polémica del derbi vasco

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El Athletic Club ha apuntado que "cuidar a los árbitros es cuidar el fútbol" y ha remarcado que "preservar su autoridad, su integridad y su consideración pública es una responsabilidad" para los implicados en cada partido, tras el polémico penalti pitado a su favor durante el derbi contra la Real Sociedad en la jornada 11 de LaLiga EA Sports.

"El fútbol no sería posible sin la figura del árbitro, que es quien garantiza el cumplimiento de las reglas del juego. Su labor, ejercida desde una posición de permanente exposición y escrutinio, resulta indispensable para el desarrollo de la competición", indicó el club bilbaíno este miércoles en un comunicado de prensa.

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"Se resignan a que su mayor mérito sea pasar desapercibidos, y desempeñan su función sabiendo que recibirán constantes protestas de todas las partes implicadas. Pero todo tiene un límite", añadió la nota.

Por ello, el Athletic recordó que "el respeto al colectivo arbitral debe constituir un principio irrenunciable y compartido por todos los protagonistas del juego". Todo ello, a colación del penalti señalado a Jon Aramburu sobre Nico Williams cerca del descanso y que supuso el 2-1, a la postre definitivo, en el derbi vasco disputado en San Mamés.

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"Futbolistas, entrenadores/as, dirigentes, medios de comunicación y aficionados/as tenemos la responsabilidad de contribuir a un entorno en el que la discrepancia con una decisión nunca sobrepase los límites del respeto que la profesión arbitral merece", incidió la nota de prensa.

"Existen ejemplos, dentro del propio deporte, como el rugby, que demuestran que la autoridad arbitral puede ser respetada de manera natural y colectiva, incluso ante decisiones polémicas y en los momentos de mayor tensión competitiva", aseveró el comunicado del Athletic.

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"Reconocemos, como no puede ser de otra manera, que los árbitros son personas y que, como cualquier otro participante en un partido de fútbol, se equivocan. El error forma parte del deporte y no puede convertirse en la justificación de campañas de señalamiento, presión o condicionamiento hacia quienes tienen la responsabilidad de aplicar las reglas del juego", recalcó la nota del club rojiblanco.

De este modo, el Athletic reafirmó en el texto "su compromiso con la defensa y la dignificación del colectivo arbitral y seguirá impulsando cuantas iniciativas estén a su alcance para promover una cultura de respeto hacia sus integrantes".

"Un compromiso que el club ha mantenido tanto en situaciones en las que las decisiones arbitrales le han perjudicado, como sucedió ante el Sevilla, según reconoció posteriormente el propio CTA, como en aquellas en las que las decisiones han sido favorables a sus intereses, como en el último encuentro disputado, en el que el CTA ha confirmado que la decisión arbitral en la jugada del penalti fue correcta", concluyó.

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