La compañía chilena Bonobo explora el miedo en 'Estampida humana' en el festival Temporada Alta

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La compañía chilena Bonobo regresa al Festival Temporada Alta de Girona con 'Estampida humana', una propuesta que explora el miedo, la violencia y las dificultades para recuperar los vínculos comunitarios en una sociedad cada vez más fragmentada.

Tras presentar 'Temis' en la edición de 2024, el colectivo representará la obra el viernes en El Canal-Centre de Creació d'Arts Escèniques de Salt, que sitúa la acción en el Chile actual y entrelaza 3 historias aparentemente independientes, informa el festival en un comunicado.

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En la primera, una junta de vecinos debe decidir cómo actuar ante un grupo de personas sin hogar que ha ocupado la plaza del barrio; en la segunda, una tienda de decoración se encuentra al límite de la quiebra y busca una manera de sobrevivir, y la tercera sigue a una facción clandestina de izquierdas que prepara su primer atentado.

A partir de estas tres tramas, la compañía construye un retrato de las tensiones políticas y sociales del Chile contemporáneo, en el que los personajes intentan defender sus intereses, encontrar alianzas y recuperar alguna forma de pertenencia colectiva.

El montaje mantiene el lenguaje característico de Bonobo, que combina diálogos de ritmo intenso, humor y situaciones absurdas para poner en cuestión las certidumbres de los espectadores y la dramaturgia es de Pablo Manzi, que comparte la dirección con Andreina Olivarí.

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