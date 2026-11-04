Jesús Owono "está viviendo con una profunda aflicción y desconsuelo" la muerte de Jesús de Miguel

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El portero ecuatoguineano del FC Andorra, Jesús Owono, "está viviendo con una profunda aflicción y desconsuelo" la muerte del futbolista del CD Tenerife Jesús de Miguel, después de un choque con el guardameta este lunes en el encuentro de LaLiga Hypermotion que enfrentó a ambos conjuntos en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

"Me veo en la necesidad de trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento a nuestro jugador Jesús Owono. Sabemos que, como protagonista involuntario de este fatal lance del juego, está viviendo esta situación con una profunda aflicción y desconsuelo", expresó el presidente de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol (FEGUIFUT), Venancio Tomás Ndong Micha, en una carta publicada en la web de la entidad.

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Así, desde el organismo brindan al guardameta "todo" su "respaldo humano y profesional, conscientes de la dureza de este suceso, que nadie" en el fútbol "desea presenciar nunca".

El grave incidente ocurrió en los minutos finales de la prolongación del Tenerife-Andorra de este lunes, cuando el delantero recibió un impacto por un rodillazo de Owono --expulsado con roja directa-- que le provocó la pérdida de conocimiento y convulsiones sobre el terreno de juego, requiriendo la práctica inmediata de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de las asistencias sanitarias presentes en el estadio.

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El jugador logró recuperar el pulso y la respiración autónoma antes de ser introducido en la ambulancia con soporte vital para su traslado al centro hospitalario. Después, el club insular informó del ingreso de urgencia de De Miguel en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria tras sufrir una parada cardiorrespiratoria provocada por el fuerte golpe. Y, de madrugada, el Tenerife avanzó que su estado de salud empeoró neurológicamente, antes de su muerte la mañana de este martes.

"Es con profunda conmoción y un inmenso dolor que he recibido la noticia del trágico fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel. En nombre de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol y en el mio propio, quiero expresarles nuestras más sinceras y sentidas condolencias ante esta irreparable pérdida", rezó la carta de la FEGUIFUT.

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En la misiva, el presidente recordó que "el fútbol es una familia que, en momentos como este, se une en el duelo". "Queremos hacer llegar nuestro abrazo más solidario a su familia, a sus compañeros de equipo, al cuerpo técnico y a toda la afición blanquiazul, quienes atraviesan horas de una tristeza indescriptible. Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles", concluyó.