Javier Milei se reúne en Madrid con el líder de Vox

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El presidente de Argentina, Javier Milei, se ha reunido este miércoles con el presidente de Vox, Santiago Abascal, en los márgenes de la Cumbre Iberoamericana que se celebra esta semana en Madrid.

"Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei", ha escrito Abascal en sus redes sociales, donde ha "agradecido su presencia" en la Cumbre internacional.

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Se trata de la segunda visita del mandatario argentino a Madrid en precampaña electoral después de que el pasado octubre se reuniera con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, pero no con Abascal, que tuvo actos en A Coruña y Avilés durante la jornada.

Este jueves por la mañana asistirá al plenario de la cumbre, donde será recibido a su llegada tanto por el Rey Felipe VI como por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Andrés Allamand, por lo que finalmente debería producirse la esperada imagen de ambos presidentes saludándose.

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En su último viaje, Milei volvió a cargar las tintas, como ha hecho en ocasiones anteriores, contra Sánchez, a quien tildó de "dictador", "corrupto" y "ladrón". Además, animó a "sacar a los socialistas a patadas" del poder y confió en que los españoles "no se suiciden votando socialista" en las elecciones generales del 29 de noviembre.