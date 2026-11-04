Japón destaca su "alianza sólida" con EEUU independientemente del resultado de elecciones

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Tokio, 4 nov (EFE).- Japón destacó este miércoles la solidez de su alianza con Estados Unidos, y dijo que su relación con Washington es la "piedra angular" de su política exterior, con independencia del resultado de las elecciones de medio mandato en el país norteamericano.

"Independientemente del resultado de estas elecciones, la alianza entre Japón y Estados Unidos sigue siendo la piedra angular de la política exterior y de seguridad de Japón", dijo el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, en una rueda de prensa.

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Kihara aseguró que en un contexto de mayor incertidumbre internacional, una "alianza sólida entre Japón y Estados Unidos resulta imprescindible" para garantizar la paz y la estabilidad internacionales.

El portavoz respondió así a preguntas de los medios sobre los resultados de los comicios, que le han devuelto el control de ambas cámaras del Congreso a los demócratas, en un varapalo al Gobierno del republicano Donald Trump.

Los periodistas preguntaron también a Kihara sobre el aparente efecto del resultado electoral en la Bolsa de Tokio, después de que su principal indicador, el Nikkei, perdiera un 1,42 % lastrado por las dudas sobre el sector de la inteligencia artificial (IA) a la luz de la victoria demócrata.

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El portavoz rechazó comentar sobre el impacto de las elecciones en la Bolsa y se limitó a decir que el Gobierno "sigue de cerca la evolución en los mercados con gran atención".

Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria holgada de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en plazas clave como Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur.

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Trump dijo en una entrevista con The New York Times que aceptará los resultados y que está dispuesto a "trabajar" con la nueva mayoría del Congreso. EFE

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