Ministro español celebra el triunfo de los demócratas como una humillante derrota de Trump

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Madrid, 4 nov (EFE).- El ministro español de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha celebrado este miércoles la victoria del Partido Demócrata de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato y ha considerado que se trata de una humillante derrota del presidente del país norteamericano, Donald Trump.

"Perdió ayer Trump, y es una de las derrotas más humillantes que se recuerdan en EEUU", ha escrito en su perfil de X el ministro, que será portavoz de la coalición de izquierdas Frente Amplio en la campaña electoral de las elecciones generales de España del próximo 29 de noviembre.

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Además, ha destacado que este resultado viene precedido de la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil, del que ha dicho que "se dio a la fuga como un delincuente vulgar" tras perder en las urnas, y de la de Benjamín Netanyahu en Israel, a quien le ha augurado que "acabará sentado ante un tribunal por sus crímenes contra la humanidad".

Bustinduy también ha hecho una lectura en clave nacional de estos resultados y ha indicado que en las próximas elecciones generales de España les tocará perder a los candidatos de los partidos de derecha y ultraderecha del país, Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) y Santiago Abascal (Vox), respectivamente.

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Los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos garantizan una victoria histórica de los demócratas en ambas cámaras del Congreso, logrando también el control del Senado al ganar a los republicanos en escaños claves en Texas, Ohio, Kansas o, frente a todo pronóstico, en Carolina del Sur. EFE