Flávio Bolsonaro reaparecerá en Florida en la conferencia conservadora CPAC

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Miami (EE.UU.), 4 nov (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, derrotado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, participará este jueves en la conferencia conservadora CPAC, que se celebra en Florida, en la que podría suponer su reaparición tras huir de su país rumbo a Estados Unidos.

La organización confirmó este miércoles la participación de Bolsonaro en este evento privado, que reúne cada año a líderes políticos, funcionarios electos, activistas y donantes del movimiento conservador.

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Sin embargo, no ofreció más detalles sobre su agenda en el evento ni precisó si el senador tomará la palabra ante el plenario o si limitará su presencia a reuniones privadas.

La cita de este año tendrá lugar en Mar-a-Lago, la propiedad privada del presidente estadounidense, Donald Trump, en Palm Beach.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) se mantiene alejado del foco público desde su llegada a Estados Unidos el pasado 28 de octubre, tres días después de perder los comicios presidenciales de Brasil ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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El parlamentario justificó poco después de su llegada a EE.UU. que no abandonó su país por motivos personales, sino "por Brasil", y sostuvo que en Estados Unidos puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias judiciales.

Además, anunció en un comunicado el pasado domingo que concederá en los próximos días entrevistas a grandes medios de comunicación brasileños e internacionales para decir "lo que ya nadie puede decir permaneciendo en el país".

Bolsonaro se negó a reconocer la reelección del presidente Lula en las elecciones del 25 de octubre, y denunció en el comunicado que las medidas cautelares dictadas en su contra apenas siete minutos después de conocerse el resultado electoral, entre ellas la retención de sus pasaportes, forman parte de una persecución política y judicial.

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El senador llegó a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas tras cruzar la frontera de Brasil con Argentina y embarcar en un avión privado en Puerto Iguazú. La aeronave hizo escala en Guayaquil (Ecuador) antes de aterrizar en Miami.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó el pasado sábado que el Gobierno estadounidense facilitara la salida de Brasil de Flávio Bolsonaro, y explicó que ya contaba con visado estadounidense, por lo que la única decisión que tomó el Gobierno de Donald Trump fue autorizar su entrada al país. EFE

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