Fiscalía pide prisión preventiva para fundador del banco intervenido Ueno bank en Paraguay

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(Actualiza con información de la Fiscalía)

Asunción, 4 nov (EFE).- La Fiscalía de Paraguay pidió prisión preventiva este miércoles para Miguel Vásquez, uno de los fundadores del Ueno bank, y el arresto domiciliario de los otros siete directivos, después de que comparecieran hoy ante el Ministerio Público para declarar.

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La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el cierre de Ueno, un banco con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

Ese mismo día renunció el presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien antes de llegar a la institución en 2023 había dirigido la Financiera Ueno, origen del banco intervenido, y la Fiscalía ordenó detener a ocho directivos de la entidad.

En un comunicado, la Fiscalía informó que 27 personas en total han sido imputadas por "presuntas irregularidades financieras" en Uneo bank, a raíz de operaciones realizadas entre 2025 y 2026 por medio de las cuales se dieron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico, en condiciones que -advirtió- no se ajustaban a parámetros habituales de evaluación y de análisis de riesgo crediticio.

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Los funcionarios, que pasaron la noche en dependencias policiales en Asunción tras entregarse a las autoridades, fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y vistiendo chalecos antibalas, resguardados por un fuerte operativo de seguridad.

Hasta el Ministerio Público acudieron esta jornada el mayor accionista y uno de los fundadores del intervenido Ueno bank, Miguel Vásquez, y el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni.

También llegaron el miembro del directorio Julio Rey Fernández, los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada, quien fue el último en presentarse la noche del martes ante la Justicia.

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De igual forma fueron trasladadas hasta la sede de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González.

Vázquez, Rey y Torres Rubiani se abstuvieron de declarar, según dijeron sus abogados al diario ABC Color.

La llegada de los directivos estuvo marcada por la presencia, a las afueras de la Fiscalía, de manifestantes.

Un grupo de personas reclamaba, al grito de "badulaques" y "bandidos", que destaparan el rostro de los acusados y se quejaban del perjuicio causado por el banco, que al cierre de junio pasado contabilizaba 2,9 millones de clientes, según sus cifras, en un país de 6,1 millones de habitantes.

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"200 millones tengo ahí", gritaba un hombre frente a las cámaras, sin especificar si se trataba de guaraníes o dólares.

El sujeto criticó el "trato" que reciben los detenidos y dijo tener la obligación de pagar sueldos.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este miércoles la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo titular del BCP, tras la renuncia de Carlos Carvallo, al tiempo que pidió "serenidad" ante la crisis desatada por la disolución de Ueno. EFE

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