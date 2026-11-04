El presidente de Israel pide "valentía" a los partidos para formar Gobierno

Guardar

Jerusalén, 4 nov (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, pidió este miércoles "valentía" y "originalidad" a los partidos a la hora de formar un Gobierno tras recibir los resultados oficiales de las elecciones, en las que, destacó, "no hay un claro vencedor".

Herzog recibió en su residencia de manos del presidente de la Comisión Electoral Central (CEC) de Israel, el juez Noam Sohlberg, los resultados de los comicios a la vigésima sexta Knéset (Parlamento israelí), un paso previo al inicio de las consultas con las formaciones políticas para decidir a qué candidato encomienda la tarea de formar el próximo Gobierno.

PUBLICIDAD

El escrutinio dio la victoria al Likud de Netanyahu, con 27 escaños, pero dejó a su coalición con 53 diputados, lejos de los 61 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, dirigente de Yashar!, suma 48 escaños, mientras que las dos formaciones árabes, la Lista Conjunta y Raam, obtuvieron 19 representantes en conjunto y podrían convertirse en la llave para formar una mayoría parlamentaria.

PUBLICIDAD

En el acto, Herzog se refirió a las consultas con los partidos que comienza este miércoles, en la que pretende, dijo, "evitar otra ronda de elecciones y construir un Gobierno estable y bueno para el pueblo de Israel".

"Espero que las facciones y sus representantes comprendan que, en la realidad actual, no todos los compromisos y promesas pueden cumplirse", aseguró.

"No le pido a nadie que renuncie a sus valores fundamentales", explicó para pedir que, con unos resultados en los que "no hay un claro vencedor tras las elecciones", los partidos acudan a la "originalidad y creatividad, valentía y buena voluntad, para que el Estado de Israel salga victorioso".

PUBLICIDAD

En el acto, el presidente de la CEC recordó que los resultados "son vinculantes para todos" y afirmó que "la confianza pública en el proceso electoral es un bien preciado", y que "es fácil destruirla, pero muy difícil reconstruirla".

Sobre la investigación abierta en torno a una supuesta financiación extranjera en las elecciones relacionada con el voto de la comunidad palestina en Israel y la denuncia del Likud de Benjamín Netanyahu de "robo" de los comicios, el juez indicó que "son solo sospechas, e incluso si se confirman, el alcance de su impacto potencial es limitado".

PUBLICIDAD

"Estas sospechas no deben, bajo ninguna circunstancia, poner en duda los votos emitidos por los miembros de la comunidad árabe. Una alta participación electoral es motivo de celebración en todas las comunidades de la sociedad israelí", añadió.

Herzog comenzará a las 17:00 hora local (15:00 GMT) de este miércoles una primera ronda de consultas con representantes de los 11 partidos que han obtenido representación parlamentaria, con el objetivo de escuchar sus recomendaciones sobre quién debería recibir el mandato para formar Gobierno.

PUBLICIDAD

Herzog se reunirá este miércoles con representantes de Sionismo Religioso, de Betsalel Smotrich; Shas, formación ultraortodoxa liderada por Aryeh Deri, e Israel Beitenu, encabezada por Avigdor Líberman.

Tanto Sionismo Religioso como Judaísmo Unido de la Torá han anunciado que respaldarán a Netanyahu para que reciba el encargo de formar Gobierno, mientras que Líberman apuntó este lunes, según los medios israelíes, que prestará su apoyo Eisenkot.

Las consultas continuarán este jueves con el resto de las formaciones, entre ellas Judaísmo Unido de la Torá, Poder Judío, Los Demócratas, Raam, la Lista Conjunta, Beyajad y Yashar!, por este orden.

El último encuentro previsto será con el Likud de Netanyahu, que obtuvo un total de 27 escaños, frente a los 21 de Yashar!

Según un comunicado publicado por su oficina, Herzog ha optado por comenzar las consultas con las facciones minoritarias, a diferencia de rondas anteriores, para ampliar el diálogo político. Además, según señalaron sus portavoces, tampoco descarta una ronda adicional si fuera necesario.

PUBLICIDAD

Una vez designado el candidato, este dispondrá de 28 días para negociar una coalición de Gobierno, con posibilidad de solicitar una prórroga de otros 14. Si fracasa, Herzog podrá encomendar la tarea a otro diputado, que contará con un nuevo plazo de 28 días sin posibilidad de ampliación. EFE

(foto) (vídeo)