El petróleo de Texas cae 3 % ante expectativas de distensión con Irán y victoria demócrata

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Nueva York, 4 nov (EFE).– El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este miércoles un 2,98 %, hasta los 93,23 dólares el barril, ante las perspectivas de una distensión en el conflicto con Irán y el nuevo escenario político abierto por la victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

A las 09:15 hora local (14:15 GMT), los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,86 dólares respecto al cierre anterior, hasta situarse en 95,45 dólares por barril.

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Los inversores siguen atentos a avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán que puedan poner fin a la guerra, iniciada a finales de febrero, aunque también contemplan la posibilidad de que Washington reanude los bombardeos contra la República Islámica.

Todo ello después de que los demócratas se impusieran en las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes y lograran el control de ambas cámaras del Congreso, hasta ahora en manos de los republicanos de Donald Trump.

"La victoria demócrata podría limitar el margen de actuación de Trump en el Congreso, aunque sus efectos sobre la política exterior no serán inmediatos", señala en un informe Michelle Brouhard, responsable de política y riesgo geopolítico de Kpler.

Agregó que el nuevo Congreso no tomará posesión hasta el 3 de enero, por lo que la Administración republicana tiene todavía casi dos meses para impulsar nuevas iniciativas militares o diplomáticas.

Por su parte, Mike Bell, de RBC BlueBay Asset Management, señaló hoy que el principal riesgo para los mercados es que Trump decida intensificar la intervención en Oriente Medio tras las elecciones.

"Una nueva escalada que impulse los precios de la energía podría perjudicar simultáneamente a los mercados de acciones y bonos, entre otros", señaló.

Mientras, The Wall Street Journal apunta hoy que un Congreso dividido limitará los cambios en la política económica, ya que los demócratas tendrán dificultades para sacar adelante sus propuestas legislativas frente a los posibles vetos de Trup.