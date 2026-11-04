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El Nikkei abre en rojo mientras comienzan los primeros recuentos de las elecciones de EEUU

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Tokio, 4 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abría a la baja en la sesión de este miércoles, después de que cerraran los primeros colegios electorales en Estados Unidos y comenzaran con el recuento de los comicios de medio mandato, que medirán el apoyo a la Administración de Donald Trump.

Transcurridos los primeros 20 minutos de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, caía un 1,12 %, o 708,65 puntos, hasta los 62.373,21 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cedía un 0,31 %, o 12,28 puntos, hasta las 3.918 unidades.

La tendencia a la baja del parqué tokiota responde a la incertidumbre de los inversores mientras esperan los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que los estadounidenses están llamados a elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio del Senado.

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En el sector de los semiconductores, Disco perdía más de un 4 %, Advantest un 2 %, y Tokyo Electron un 0,8 %. La empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la IA, se depreciaba un 2,6 %.

El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, considerado uno de los principales inversores en IA a nivel mundial, se hundía un 5,8 %.

El fabricante de memorias Kioxia, que el lunes se desplomó en bolsa tras un pronóstico de ganancias por debajo de las expectativas del mercado, se dejaba un 2,7 %.

En el sector del automóvil los resultados eran mixtos. El principal fabricante de vehículos japonés, Toyota, bajaba un 0,16 %, y su rival Nissan abría plano, aunque Honda lograba subir un 0,11 %.

Además, el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony crecía un 1,31 %, y Fast Retailing, matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, avanzaba un 1,62 %. EFE

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