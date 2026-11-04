El brent cae un 9 % hasta, los 93 dólares, tras la promesa demócrata de acabar con la guerra

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Madrid, 4 nov (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en enero se ha situado este miércoles por la tarde en los 93 dólares, un nivel no visto desde principios de septiembre, al registrar un retroceso superior al 9 % después de que un senador demócrata estadounidenses afirmara que "acabará con la guerra" en Irán tras la victoria en las elecciones legislativas.

A las 18:30 horas (17:30 GMT), el precio del crudo brent, de referencia en Europa, bajaba un 9,34 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 93,90 dólares, su cotización más baja del día y similar a la registrada hace dos meses, el 4 de septiembre.

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Este desplome se produce después de que el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmara que su partido pondrá fin a la guerra de Irán y que cuenta con el respaldo de miembros del Partido Republicano.

Asimismo, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, declaró esta tarde que "la razón por la que perdimos estas elecciones es la guerra de Irán".

Durante la jornada, la cotización del brent mostró una elevada volatilidad y llegó a registrar un máximo intradía de 104,96 dólares a las 02:01 horas (01:01 GMT).

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, descendía un 8,85 % y se negociaba a 87,58 dólares el barril, su nivel mínimo en un mes.

Con la corrección de este miércoles, el brent encadena su tercera sesión consecutiva a la baja, tras ceder más de un 1 % en la víspera y un 7 % el pasado lunes.

Además, los inversores especulaban esta tarde con la cercanía de la paz en la guerra que emprendieron Israel y Estados Unidos contra Irán, que permitiría reabrir el tráfico en estrecho de Ormuz y restablecer los flujos energéticos en la región.

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Renta4 Banco indicaba que funcionarios estadounidenses habrían aprobado el borrador de memorando de entendimiento presentado el lunes por los mediadores cataríes a Irán, que también habría sido aprobado por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

Según este documento, Irán haría concesiones en su programa nuclear y Estados Unidos anunciaría la liberación de parte de los activos iraníes congelados, aunque todavía se carece de fechas para su implementación.

Natixis destacaba la volatilidad del petróleo en esta sesión y confiaba en una salida negociada a la guerra entre Estados Unidos de Irán.

Sin embargo, indicaba que las noticias sobre nuevos ataques y la presencia militar estadounidense en la región aconseja no dar nada por resuelto y concluía que el mercado está descontando algo menos de presión, aunque el riesgo geopolítico sigue siendo considerable.

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El mercado está esperanzado ante los posibles avances en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán con las que se pueda poner fin a la guerra iniciada a finales de febrero.

No obstante, los inversores también sopesan la posibilidad de que Estados Unidos reanude los bombardeos contra la República Islámica.

Y ello, después de que las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos del martes hayan dado la victoria tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado a los demócratas, el partido contrario al del presidente, Donald Trump.

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En este contexto, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este miércoles que es un error confiar en que los cambios políticos en Estados Unidos puedan poner fin a su hostilidad hacia la República Islámica.

"Si todavía hay quienes mantienen alguna esperanza en un cambio de comportamiento o en las alternancias entre partidos y facciones dentro del sistema de dominación, o creen que mediante concesiones a Estados Unidos pueden hacer que abandone su enemistad con la nación iraní, están profundamente equivocados", ha dicho Jameneí.

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