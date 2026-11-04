El 63 % de los votantes de California temen que Trump busque frenar el recuento electoral

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Los Ángeles (EE.UU.), 3 nov (EFE).- El 63 % de los votantes del estado de California, bastión demócrata, temen que el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump intente detener el recuento de votos tras las elecciones de medio mandato de este martes, según una encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley.

La muestra indicó que el 85 % de los demócratas cree que el recuento podría detenerse, en comparación con el 22 % de los republicanos.

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La investigación, patrocinada por el diario Los Angeles Times, reveló también que casi la mitad de los votantes (49 %) rechazan la premisa de que las elecciones estatales se desarrollen sin interferencia federal.

"Creo que ambos aspectos, en conjunto, deberían hacer saltar las alarmas sobre las amenazas a la democracia en California", dijo Matt Barreto, director del Proyecto de Derechos Electorales de la UCLA.

Las preocupaciones de injerencia federal en las elecciones de medio mandato es más marcada entre las minorías. Según el sondeo, el 64 % de los votantes negros y el 54 % de los hispanos expresan desconfianza sobre la transparencia del proceso frente al 44 % de los votantes blancos no hispanos.

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Los temores se producen en medio de las tensiones entre el Departamento de Justicia del país y el Gobierno californiano, agravadas por el supuesto fraude electoral masivo denunciado por Trump.

La pugna escaló cuando las autoridades federales demandaron retener más de 20.000 votos por correo de supuestos no ciudadanos, un recurso que la Corte Suprema y otros tribunales acabaron rechazando.

"Creo que los votantes están reflejando la realidad (...) Durante el último mes, el presidente y el Departamento de Justicia han estado intentando interferir directamente y tomar el control de las elecciones de California, y los votantes son conscientes de ello", agregó Barreto.

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California, el estado más poblado del país y con el mayor número de votantes registrados, más de 23 millones, tiene tres contiendas clave para puestos en la Cámara de Representantes de EE.UU. que están en manos de los republicanos y podrían pasar a los demócratas. EFE