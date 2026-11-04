De la Espriella lanza una campaña militar contra grupos armados en frontera con Venezuela

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Cúcuta (Colombia), 3 nov (EFE).- Colombia puso en marcha este martes la campaña militar y policial 'Esparta', anunciada por el presidente, Abelardo de la Espriella, durante un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander (noreste), en la frontera con Venezuela.

"Hoy aquí, en Cúcuta, comienza la campaña militar y policial 'Esparta', una operación trascendental para recuperar la seguridad y restablecer la autoridad legítima del Estado colombiano", dijo De la Espriella desde esa ciudad, principal punto fronterizo entre Colombia y Venezuela, a unos 570 kilómetros de Bogotá.

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"Esta campaña hace parte de la ofensiva nacional que he ordenado contra las organizaciones narcoterroristas que operan en distintas regiones de la patria", agregó el mandatario.

Cúcuta es una zona comercial donde hay presencia de grupos armados ilegales y redes de narcotráfico que operan a lo largo de la línea de la frontera con Venezuela y durante las últimas semanas ha sido escenario de asesinatos, entre ellos el del exsecretario de Gobierno, Miguel Castellanos, el pasado 26 de octubre.

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De la Espriella afirmó que su visita a Norte de Santander tenía como propósito verificar el cumplimiento de las instrucciones impartidas a la Fuerza Pública para combatir a las organizaciones armadas ilegales y recuperar el control territorial.

Durante su intervención, ordenó a los comandantes militares y policiales concentrar sus esfuerzos en recuperar la seguridad de la región del Catatumbo (en el departamento de Norte de Santander) y combatir a las redes del ELN, el Frente 33 de las disidencias de las FARC y otros grupos armados se disputan el control territorial y las economías ilegales.

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El mandatario pidió a la fuerza pública recuperar la iniciativa operacional, identificar y capturar o neutralizar a los principales cabecillas de esas organizaciones, desarticular sus estructuras y afectar sus fuentes de financiación.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, explicó que la campaña contará con aproximadamente 1.200 integrantes del Ejército y la Policía, además de un componente de Infantería de Marina que llegará próximamente con equipos para reforzar el control de los principales ríos del departamento.

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Mora también anunció la incorporación de equipos antidrones, ante el uso de estos dispositivos por parte de los grupos armados ilegales.

Asimismo, confirmó la activación del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur) en Cúcuta, que desarrollará operaciones contra las estructuras criminales y los delitos de alto impacto que afectan a la ciudad. EFE

(foto)