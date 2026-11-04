CSIF denuncia que 2.000 bomberos forestales dejan de trabajar en noviembre y exige plantillas estables todo el año

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que se presenta como el sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha denunciado este miércoles que al menos 2.000 bomberos forestales finalizaron su actividad el 1 de noviembre, coincidiendo con el fin de la campaña de verano. Por ello, ha exigido plantillas "fijas y activas" todo el año.

"Constatamos que los efectivos y dispositivos contra incendios forestales vuelven a reducir al mínimo sus operativos, una práctica habitual que se repite cada año, pese al cambio climático que provoca que los incendios forestales en la Península ya no sean exclusivos de la época estival", ha denunciado la organización.

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De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el sindicato ha reclamado a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas que refuercen las plantillas de bomberos y agentes forestales y medioambientales para que los dispositivos de prevención de incendios forestales se mantengan todo el año.

En concreto, ha exigido reforzar y estabilizar las plantillas para mantener los operativos y las tareas de prevención durante todo el año, sin ceses de actividad al finalizar el verano. También ha pedido mejorar la formación y el entrenamiento de todos los profesionales, realizar simulacros de coordinación entre administraciones e impulsar campañas de sensibilización ciudadana y de protección de viviendas próximas a zonas forestales.

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A ello ha sumado la renovación de los equipos de protección individual, los medios materiales y los vehículos, para adaptarlos a las necesidades de cada territorio. Asimismo, ha reclamado un Pacto de Estado que mejore la coordinación entre administraciones y garantice recursos "suficientes", distribuidos según la superficie forestal y el riesgo de incendios.

También ha exigido desarrollar las leyes básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales en todas las comunidades autónomas, reconocer las categorías profesionales y los riesgos del trabajo, y abordar las diferencias retributivas entre territorios. Además, ha reclamado regular las jornadas y los descansos para garantizar la seguridad de los efectivos, que en algunos casos trabajan hasta 16 horas consecutivas.

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TEMPORALIDAD Y FALTA DE PERSONAL EN LAS AUTONOMÍAS

En cuanto a la situación por autonomías, CSIF ha denunciado que la falta de personal y la temporalidad debilitan los operativos forestales en varias comunidades autónomas. En Andalucía, el sindicato ha estimado una reducción del 40% de la plantilla del INFOCA tras la campaña de alto riesgo, después de un verano con contrataciones pendientes y unidades incompletas.

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En Castilla y León, ha alertado de jornadas extenuantes, problemas de coordinación y dificultades para garantizar relevos y descansos. En Castilla-La Mancha, ha avisado de que cerca de 700 trabajadores siguen en situación de temporalidad, con contratos de 103 días y dotaciones "insuficientes".

En Cataluña, ha denunciado que 372 efectivos han finalizado su actividad tras una contratación de tres meses, mientras que en Murcia ha criticado que la mayoría de las mejoras previstas en el acuerdo de empleo se hayan aplazado al periodo 2028-2032. Entre ellas figuran aumentos salariales, más efectivos y contratos anuales para el 98% de la plantilla.

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En cambio, CSIF ha señalado que la situación es distinta en Cantabria, donde los bomberos y agentes forestales tienen plantillas fijas todo el año y las reivindicaciones se centran en complementos salariales, horarios y descansos. En La Rioja, la mayoría de los bomberos forestales son fijos y se negocia la conversión de los fijos discontinuos, mientras que todos los agentes forestales están en plantilla.

En Aragón, las demandas se concentran en revisar las guardias, la duración de las jornadas y la normativa del operativo.

LAS ONCE BRIF PERMANECEN ACTIVAS TODO EL AÑO

CSIF ha exigido a las autonomías que asuman su responsabilidad sobre la organización, los recursos y las condiciones laborales de los operativos forestales. En este marco, ha recordado que pueden solicitar el apoyo de las once Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), integradas por unos 660 profesionales de TRAGSA que permanecen activos todo el año por encargo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

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Según el sindicato, esta continuidad contrasta con la situación de los 170 trabajadores fijos discontinuos encargados de la vigilancia de los parques nacionales, que cesaron su actividad a finales de octubre y solo trabajan entre cuatro y seis meses al año. El sindicato ha denunciado que la falta de estabilidad se suma a otras carencias laborales, como la existencia de instalaciones sin servicios básicos y la falta de reconocimiento de categorías profesionales y complementos por los riesgos del trabajo.

Para mejorar las condiciones del personal de TRAGSA, ha reclamado ampliar los contratos a doce meses, reforzar la preparación física y el entrenamiento, desarrollar el Estatuto del Bombero Forestal y establecer categorías y complementos salariales adecuados, además de unificar los protocolos de actuación y mejorar los centros de trabajo.

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"Nuestros delegados exigen a las comunidades autónomas plantillas suficientes y estables todo el año, una planificación ajustada al riesgo real, mejores condiciones de seguridad y salud laboral, mejor coordinación y planificación entre administraciones y la aplicación efectiva de las leyes básicas de bomberos y agentes forestales y medioambientales (en vigor desde 2024)", ha resumido CSIF.