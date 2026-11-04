Cruz Roja logra llevar ayuda a la asediada ciudad de Taiz, en grave situación humanitaria

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Ginebra, 4 nov (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) logró este miércoles llevar a la ciudad yemení de Taiz, afectada desde hace semanas por bloqueos y ataques de las milicias hutíes, cuatro camiones con asistencia sanitaria básica, según indicó en un comunicado.

La ayuda incluye materiales quirúrgicos para tratar en los hospitales a los heridos por el conflicto, después de que muchos de esos centros sanitarios tuvieran que interrumpir sus servicios por falta de suministros.

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"El acceso adecuado a atención médica puede ser una cuestión de vida o muerte para los pacientes con lesiones graves o afecciones médicas críticas, independientemente de dónde vivan o en qué lado de la línea del frente se encuentren", subrayó la jefa de CICR en Yemen, Christine Cipolla.

En las últimas semanas las organizaciones humanitarias habían denunciado grandes dificultades para llevar asistencia a Taiz, aunque CICR sí había logrado entregar suministros médicos a varios hospitales cercanos a la ciudad, tercera mayor del país.

"Instamos a las partes en conflicto a que sigan facilitando un acceso seguro y sostenido para que la ayuda humanitaria imparcial pueda llegar a las personas que la necesitan, estén donde estén", subrayó Cipolla, quien reiteró los llamamientos de CICR a que el personal sanitario y los heridos o enfermos sean protegidos. EFE

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