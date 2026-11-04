(Crónica) Muriqi tumba al Liverpool y el Como se supera

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El Fenerbahçe se impuso (3-2) al Liverpool este miércoles en la cuarta jornada de la fase liga de la Champions para terminar con el pleno del equipo inglés, mientras que el Como volvió a deslumbrar a base de goles, 1-9 al Lens, y firmó la tercera victoria como Arsenal y Manchester City en el 'Top 8'.

El equipo de Dirk Kuyt, exfutbolista de los turcos y también de los ingleses, logró una gran remontada en Estambul que culminó el delantero ex del Mallorca Vedat Muriqi. El 'Pirata' se hizo fuerte en el área para cazar un balón por arriba ante los centrales y hacer el 3-2 que supuso la primera victoria de los turcos, y los primeros puntos que se deja el conjunto de Andoni Iraola.

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En el lado inglés, el técnico español hizo varios cambios después de su derrota en Premier ante el Arsenal, y empezaron con fuerza y el 0-1 de Trey Nyoni, de 19 años, su primer tanto de 'red'. Sin embargo, Mason Greenwood empató a los cuatro minutos y hasta los últimos 20 siguió la igualdad. Alexander Isak y Archie Brown protagonizaron otro intercambio de golpes y, en el 79', Muriqi permitió estrenarse al Fenerbahçe en esta Champions.

Mientras, el Como de Cesc Fábregas logró la mayor victoria del fútbol italiano en la historia de la Champions con un 1-9 en su visita al Lens francés. Después del 4-1 al Manchester United en la anterior jornada, el Como se superó con un 'hat-trick' de Anastasios Douvikas, y los goles de Nico Paz, Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y Matteo Papaccioli.

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Igualmente en tres victorias se colocaron el Arsenal y el Manchester City. El equipo de Londres, también con mucha rotación con respecto a la Premier, venció (1-2) en su visita al Slavia de Praga, con la actuación destacada de Viktor Gyokeres autor de una asistencia y un gol, todo en la primera parte.

El City superó (2-3) con sufrimiento al RB Leipzig gracias al gol ganador de Erling Haaland en el minuto 78. Los de Enzo Maresca, que venían de un bache de dos derrotas en la liga inglesa, dieron la cara en Alemania, aunque estuvieron sometidos muchos momentos. Por otro lado, con protagonismo español de los goles de Gabri Veiga y Samu, el Oporto goleó (4-1) al Nápoles para lograr su primera victoria y arañar opciones de entrar en el 'Top 24'.

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