(AMP) El Brent cae un 9% y toca los 94 dólares tras atribuir JD Vance la derrota republicana a la guerra

Guardar

El precio del Brent se ha desplomado en las últimas horas hasta un 9% y cotizaba alrededor de los 94,50 dólares después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, haya achacado la derrota del Partido Republicano en las 'midterms' estadounidenses a la guerra de Irán, unos comicios que han llevado a los de Donald Trump a perder las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos.

De su lado, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se desplomaba igualmente un 8% y tocaba los 88 dólares, un día después de las elecciones de medio mandato.

PUBLICIDAD

El mercado petrolero no había reaccionado con mucha fuerza al resultado de la votación en el país norteamericano y durante la jornada el Brent se mantuvo entre los 103 y 104 dólares, en un rango similar a los pasados días.

Toda ha cambiado a partir de las 16.30 horas cuando el crudo ha llegado hasta los 94 dólares en apenas una hora. Justo en esos momentos, el vicepresidente estadounidense ha hecho pública una larga reflexión sobre la derrota republicana en las elecciones en redes sociales en las que asumía que la guerra de Irán había impactado en su resultado electoral.

PUBLICIDAD

"La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche. Si quieres argumentar que valió la pena, que perder el Senado por los próximos 6 años valió la pena, entonces hazlo. Argumenta que fue un coste valioso que pagar. De acuerdo o en desacuerdo, eso al menos es honesto. Pero todos saben por qué perdimos. Y cualquier conversación honesta sobre hacia dónde vamos desde aquí debe empezar ahí", reza el 'post' del vicepresidente.

JD Vance ha narrado sus conversaciones con analistas sobre por qué las 'midterms' se han decantado con victoria demócrata y la conclusión del vicepresidente ha sido clara: el conflicto en Oriente Próximo. De hecho, ha indicado que las cuatros razones que los ciudadano esgrimían para haber cambiado la dirección de su voto fueron el fin de la guerra, centrarse en el coste de la vida, poner a América en primer lugar y cambiar la relación con Israel.

PUBLICIDAD

"Sigo siendo optimista sobre nuestro país. A la gente que está cabreada y quiere decir 'te lo dije': tienen razón, nos lo dijeron. Lleven esa energía a elegir republicanos que compartan su visión del mundo. A la gente que solo está cabreada por los resultados, deberían estarlo. Tomemos esa ira y volvamos al trabajo de salvar nuestro país", ha concluido Vance.

Las elecciones de medio mandato han acabado con una contundente victoria demócrata en un claro voto de castigo a la Administración Trump. Los republicanos han perdido el poder en ambas cámaras del Congreso: en la Cámara de Representantes los demócratas cuentan ahora con los 218 escaños necesarios para tener mayoría, mientras que en el Senado los resultados dan al menos 54 puestos para el Partido Demócrata, de los 51 necesarios.

PUBLICIDAD

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que la ola de victorias de los candidatos demócratas en las elecciones legislativas de este martes se debe a que su nombre no aparece en las papeletas y que su figura habría cambiado radicalmente el signo de la votación.

GUERRA DE IRÁN

El inicio de la ofensiva estadounidense-israelí sobre Irán el pasado 28 de febrero desató un conflicto regional en Oriente Próximo que ya se alarga por más de ocho meses sin que Trump haya alcanzado su objetivo de acabar con el régimen de los ayatolás, pese a acabar con la vida del entonces líder supremo del país, Alí Jamenei.

PUBLICIDAD

La guerra provocó fuertes interrupciones en el comercio internacional de petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz que a lo largo de estos meses ha aumentado o reducido el tráfico de buques petroleros, pero que no ha conseguido restablecer el flujo previo.

Esta situación disparó el precio del crudo y ha provocado el aumento de las tasas de inflación a nivel mundial, presionando a la mayoría de las economías del mundo con subidas, sobre todo, en el precio de los combustibles.

Precisamente, el mandatario estadounidense fijó las 'midterms' como fecha clave para tomar decisiones acerca de la guerra, aunque todavía se desconoce si esto dará lugar a un recrudecimiento del conflicto o llevará a futuras negociaciones de paz, algo que será clave para el rumbo del precio del crudo.

PUBLICIDAD

"Estos precios siguen siendo elevados, pero la rápida relajación demuestra que cualquier posibilidad de retorno a la normalidad de los flujos petroleros en el estrecho de Ormuz se traduciría en descensos muy considerables de los precios energéticos", ha precisado el director de análisis de LBP AM, Sebastian Paris Horvitz.

De su lado, el responsable global de Macroeconomía y Asignación Estratégica de Activos de Fidelity, Salman Ahmed, ha argumentado que ante una mayor resistencia a su agenda interna por el cambio en el equilibrio en el Congreso, la Administración Trump "podría recurrir en mayor medida a sus competencias ejecutivas y centrar su atención en el exterior".

PUBLICIDAD

De este modo, ha remarcado que desde la firma "siguen observando riesgos al alza para los precios del petróleo derivados de la guerra de Irán", al tiempo que consideran "poco probable" que la política comercial estadounidense cambie "sustancialmente de rumbo".