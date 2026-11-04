Alemania saluda la "histórica victoria" del Partido Demócrata como "nueva oportunidad"

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Berlín, 4 nov (EFE).- El Gobierno alemán celebró este miércoles el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones al Congreso y al Senado de Estados Unidos como una "victoria histórica" que puede representar una "nueva oportunidad" para la cooperación en conflictos internacionales como el de Irán o Ucrania.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, felicitó a los demócratas por la que calificó de "victoria histórica" y subrayó que ésta "alterará el equilibrio de poderes en Estados Unidos", aunque no conllevará cambios sustanciales en las relaciones transatlánticas.

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Al mismo tiempo, recordó que el interlocutor de Alemania es la administración de Donald Trump, y recordó que el Gobierno estadounidense ha sido elegido hasta finales de 2028.

Para el Ejecutivo alemán, esto significa que seguirá colaborando en términos de confianza con la Administración Trump, pero también buscará, como en el pasado, el contacto estrecho con los demócratas, y más ahora, como líderes de ambas cámaras, añadió.

"Apostamos por una continuación del diálogo constructivo, también de cara a las decisiones que cabe esperar", agregó Pistorius, quien subrayó que está por ver lo que tenga previsto el presidente estadounidense tras estas elecciones.

Es "algo que no sabemos, pero también a eso llevamos años enfrentándonos y nos adaptamos y reaccionamos de una forma que ha demostrado su eficacia, es decir, manteniendo nuestro rumbo, sin dejarnos desviar, asumiendo nuestra responsabilidad, y eso es lo que seguiremos haciendo en el futuro, independientemente de los resultados", afirmó.

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Pistorius realizó estas declaraciones tanto en una intervención en la Conferencia de Seguridad de Berlín junto a su homólogo lituano, Robertas Kaunas, como posteriormente en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Defensa portugués, Nuno Melo.

También en Berlín, y a la luz del resultado electoral, el ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, dijo que ahora el "objetivo debe ser colaborar lo más estrechamente posible con el Gobierno estadounidense en la resolución de los conflictos, tanto en Oriente Medio como aquí en Europa".

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"Quizá esto también suponga una nueva oportunidad", señaló en una breve declaración a los medios de comunicación.

El jefe de la diplomacia alemana indicó que la clara victoria de los demócratas en Estados Unidos ofrece una novedosa situación que dará una nueva orientación política al país del presidente Donald Trump.

"En la historia de Estados Unidos rara vez se ha dado un resultado tan claro", subrayó el ministro alemán, que dijo ser optimista pues, tras las elecciones, se abre la posibilidad de una mejor cooperación con Washington con respecto al apoyo a Ucrania frente a Rusia.

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"En lo que respecta a Ucrania, soy más bien optimista con respecto a que en el Congreso volverá a haber más conversaciones entre ambos partidos sobre qué medidas conjuntas se pueden tomar para apoyar a Ucrania", abundó Wadephul, al aludir al Partido Demócrata y al Partido Republicano.

"Sé que en ambas cámaras y en ambos partidos hay firmes defensores de Ucrania, que también tienen muy claro que esta guerra de agresión rusa supone una amenaza no sólo para la seguridad y la libertad en Europa, sino también para los Estados Unidos", agregó Wadephul al referirse a la Congreso y al Senado estadounidenses.

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"Confío en que seguiremos encontrando socios en Estados Unidos con los que podamos colaborar estrechamente", enfatizó el jefe de la diplomacia alemana. EFE

(foto)(vídeo)