Vicepresidente paraguayo pide "absoluta prioridad" para ahorristas de un banco intervenido

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Asunción, 3 nov (EFE).- El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este martes al Banco Central que actúe con "firmeza, celeridad y rigor" en el caso de Ueno bank, intervenido mediante un procedimiento de resolución por problemas de solvencia, y que se le dé "absoluta prioridad a los ahorristas".

"El Poder Ejecutivo debe mantener una posición férrea para que se determinen las responsabilidades correspondientes y quienes resulten responsables respondan ante la ley y ante los ciudadanos afectados", sentenció el alto funcionario.

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Alliana se pronunció mediante un comunicado difundido por su despacho, sin que hasta el momento se conozca una reacción del presidente paraguayo, Santiago Peña.

Además, el vicepresidente reclamó "mano firme, medidas urgentes y absoluta prioridad a los ahorristas".

"No debe escatimarse ningún esfuerzo institucional, dentro del marco legal, hasta alcanzar la normalización de esta situación y preservar la confianza en el sistema financiero nacional", añadió.

En la víspera, Alliana puso "en pausa" su precandidatura presidencial por el gobernante Partido Colorado, y se declaró dispuesto a apoyar a Peña a "arreglar la casa" y a salir de la "crisis financiera" que, aseguró, enfrenta el país.

Este martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dio a conocer que inició un procedimiento de resolución contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital.

Según la gerente financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, en Ueno bank se han invertido unos 355 millones de dólares de esa entidad estatal encargada de las pensiones y permanecen los depósitos de unos 32.000 jubilados.

"Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", explicó -en una conferencia de prensa- Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP, quien indicó que la ley da un plazo máximo de quince días para restituir los fondos a los clientes.

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El titular del BCP, Carlos Carvallo, admitió -en la misma comparecencia- que presentó su renuncia, pero señaló que "los hechos que se desencadenaron" exigieron su permanencia en el emisor, sin que precisara cuándo se hará efectiva su salida.

La decisión del emisor se conoció después de diversos pedidos de expertos y del Congreso para conocer la situación de la entidad, donde además están recursos de instituciones oficiales como la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y la represa binacional de Itaipú.

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También han trascendido -en medios de prensa- declaraciones sobre el posible el impacto de la decisión en equipos de fútbol local y eventos como la etapa mundial del rally, cuya sede fue concedida a Paraguay entre 2025 y 2027. EFE