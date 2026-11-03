UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos en memoria de Jesús de Miguel

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La UEFA se mostró "consternada" por el fallecimiento este martes del delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel tras no recuperarse del grave golpe sufrido durante el partido ante el FC Andorra de LaLiga Hypermotion y que le provocó una parada cardiorrespiratoria, y decretó un minuto de silencio en su "memoria" en todos los partidos de sus competiciones de esta semana.

"Estamos consternados por el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda. Hemos buscado palabras y solo hemos hallado silencio. En ese silencio, nuestros corazones y pensamientos están con su familia, sus compañeros de equipo, todos los integrantes del CD Tenerife y quienes lloran esta trágica pérdida", lamentó Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA en un comunicado.

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De este modo, durante estos días se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Jesús de Miguel en los partidos del martes y miércoles en la Liga de Campeones, y del jueves en la Liga Europa y la Conference League, además de en otras competiciones como la Liga de Campeones Juvenil.