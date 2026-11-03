Salesforce presenta su arquitectura de cuatro capas para integrar agentes de IA de forma segura y gobernada en empresas

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Salesforce ha presentado una arquitectura basada en cuatro capas (datos, aplicaciones, agentes e interfaz) para integrar agentes de inteligencia artificial (IA) de forma forma segura y gobernada en las empresas, que acompaña de su primer modelo de razonamiento para CRM y el Enterprise AI Harness, con el que se consigue que un agente sea confianza y genere valor.

La firma tecnológica ha compartido este martes con la prensa española las principales novedades de su evento anual Dreamforce 2026, que celebró a mediados de septiembre en San Francisco (California, Estados Unidos), haciendo hincapié en el impacto en la manera de trabajar y en la transformación de las compañías que tiene la tecnología de inteligencia artificial agéntica.

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Para conseguir esta transformación, basada en el uso de grandes modelos de lenguaje (LLM), la multinacional tecnológica aboga por la empresa agéntica, un modelo de gestión tecnológica en el que agentes de IA trabajan junto a las personas usando los datos, procesos y sistemas de las aplicaciones de la empresa, con confianza, gobernanza y control.

El principal cambio derivado del trabajo conjunto de personas y agentes radica en la interfaz, pues deja de ser un elemento de acceso y uso de una aplicación, para dar mayor importancia a la funcionalidad, en un contexto en el que las personas pueden interactuar mediante lenguaje natural con los agentes y estos utilizar las aplicaciones.

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En este sentido, la interfaz es una de las cuatro capas que componen la arquitectura con la que Salesforce pretende integrar la IA agéntica de una forma segura y gobernada en la estrategia de las empresas y organizaciones. A través de la solución que han denominado AIforce, y con el soporte Model Context Protocol (MCP) en la plataforma, cada organización puede publicar la funcionalidad de sus aplicaciones Salesforce que quiera que sean accesibles por agentes de IA.

No obstante, la compañía ya proporciona la posibilidad de acceder a las aplicaciones Salesforce a través de Claudeforce (para integrar las capacidades de razonamiento de Claude con los datos, flujos y controles de Salesforce), Slackforce (que agrupa todas las opciones de integración entre Slack y Salesforce) y Agentforce Coworker (que permite interactuar con Salesforce desde dentro de Salesforce mediante el lenguaje natural).

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Una segunda capa la componen los agentes. Aquí, la compañía proporciona Agentforce, una plataforma que integra agentes de IA y permite a las empresas crear los suyos propios. A ello se unen ahora nuevos agentes especializados para ventas, servicio, marketing y comercio, pensados para empezar rápido y obtener retorno pronto.

Dentro de esta capa también ofrece los agentes de voz de Agentforce Voice, que ya están en producción en más de cien clientes, y Koa, el primer modelo de razonamiento de Salesforce diseñado específicamente para CRM, que está construido sobre Nvidia Nemotron y entrenado solo con escenarios sintéticos, sin datos de clientes.

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La tercera capa, las aplicaciones, se convierte en Customer 360 en la arquitectura de Salesforce. Reúne las 'apps' de Salesforce con IA para ventas, servicio, marketing, comercio, TI, industrias y socios en una única plataforma unificada, que pueden ser usadas por agentes de IA.

Salesforce refiere como la última capa los datos, que ofrece a través de la plataforma Data 360, con la que proporciona el contexto de confianza que unifica los datos de todos los sistemas en una sola vista del cliente, a partir de datos estructurados y no estructurados de cualquier fuente.

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Asimismo, la multinacional tecnológica ha remarcado que proporciona un Enterprise AI Harness, la capa de 'software', infraestructura y reglas que envuelve a un LLM para convertirlo en un agente operativo de confianza y que genere valor. Se apoya en el portafolio de Salesforce, que incluye Agentforce, Customer 360, Data 360, MuleSoft, Informática y Salesforce Guardian.

También ha presentado Mulesoft Agent Fabric, un nuevo panel de control dirigido a los entornos multiplataforma que utilizan las organizaciones para desarrollan agentes de IA, servidores MCP y API. Esta solución ofrece visibilidad sobre todos los activos, las acciones que pueden desempeñar los agentes, las políticas van a seguir y los costes que supone todo esta actividad de la inteligencia artificial.

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