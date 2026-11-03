Infografías del martes 3 de noviembre de 2026

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CUMBRE IBEROAMERICANA - España acoge su cuarta cumbre iberoamericana, un foro que cumple 35 años, con el objetivo de relanzar el espacio iberoamericano tras el fracaso del encuentro de 2024 en Cuenca (Ecuador) y el reto de lograr resultados tangibles en temas como inteligencia artificial, respuesta a desastres o movilidad académica.

CUMBRE IBEROAMERICANA - Los 22 países iberoamericanos participarán en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

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FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES - Partidos de la cuarta jornada de la Liga de Campeones. EFE

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