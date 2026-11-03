Kiko Rivera se sincera sobre su segundo ictus y desvela las duras secuelas que padece

Tres meses después de sufrir un segundo ictus -el pasado 19 de julio- que paralizó momentáneamente su vida y le hizo cambiar sus prioridades marcando un antes y un después para él, Kiko Rivera ha visitado por primera vez un plató de televisión. El programa elegido, 'El Hormiguero' de Pablo Motos, al que ha acudido este lunes 2 de noviembre para presentar su primer disco después de 15 años en el mundo de la música, 'Volver a sentir', aunque como no podía ser de otra manera se ha sincerado sobre el grave revés de salud del que todavía se está recuperando, y ha abierto su corazón sobre lo importante que fue que Isabel Pantoja estuviese a su lado en este trance tan complicado tras su reconciliación después de 6 años distanciados.
"Es el proyecto más importante de mi vida porque la vida me ha cambiado. He pasado por dos ictus. El primero fue fuerte y el segundo, más fuerte todavía", ha explicado sobre su álbum, confesando por primera vez cómo se dio cuenta de que estaba sufriendo un nuevo accidente cerebrovascular: "Pensé que me quedaba en el sitio, me dio en un avión el día de la final del Mundial. Estaba trabajando en Vigo y fue una noche emocionadísima. Esa noche actué y empecé a sentirme raro. Me monté en el avión y con la presión me dio el zambombazo".
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"Mi mujer -en referencia a Lola García, con la que asegura que es como si ya estuviese casado a pesar de que todavía no han pasado por el altar- me hablaba y me costaba reaccionar. Ella se enfadó porque se pensaba que me había bebido copas porque me hablaba y no sabía", relatado, revelando que "desperté con la parte izquierda dormida y pensé que era una mala postura. Nunca pensé que la vida fuera a castigarme dos veces".
Al bajar del avión, al notar que no podía caminar bien, fue directo al hospital y, como ha expresado emocionado, "recuperé rápido en parte, pero se me ha quedado alguna secuelilla; no estoy bien del todo. La pierna me falla, el brazo izquierdo, y hay veces que si me pego mucho rato hablando con alguien, desconecto". "Internamente estoy jodido", ha admitido.
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Fue entonces, en este momento tan delicado, cuando surgió su primer disco. "Yo compongo las letras y las melodías y la inteligencia artificial me ayuda. Esta canción, 'Volver a nacer', es sobre las cosas que parecían poco importantes y ahora lo son. Vivimos tan deprisa que se nos olvida lo importante, como decir 'te quiero' o dar un abrazo a tu madre, a tu primo o a tu hermano", ha explicado, reconociendo que su segundo ictus "me ha vuelto más sensible" y le ha ayudado a priorizar lo que de verdad es importante.
Por ejemplo, la relación con Isabel Pantoja, puesto que este revés de salud se produjo poco después de su reconciliación después de 6 años sin tener ningún tipo de contacto, y la tonadillera no dudó en dejarlo todo para volar a Sevilla y estar a su lado desde el primer momento: "El abrazo de una madre no lo iguala nada. Si alguien no se habla con una madre, que dé el paso porque está perdiendo el tiempo". "Sentía frio, silencio, la oscuridad, pero esta vez tenía el abrazo de mi madre, llevábamos seis años sin hablarnos. Malditos seis años. El abrazo de una madre no lo iguala nadie", ha confesado conmovido.
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De ahí que en el videoclip de su primer single haya querido hacer un homenaje a las personas más importantes de su vida: la cantante, sus tres hijos, Fran (en común con Jessica Bueno), Ana y Carlota (fruto de su matrimonio con Irene Rosales), y Lola García. "No podía sacar a mis hijos y se me ocurrió hacer como una película en dibujos y, esto no se ve mucho, va a ser como los capítulos de una serie, este cuenta una historia y ahora van ir entrelazados", ha comentado ilusionado.
Tras el ictus, Kiko ha cambiado sus hábitos de vida y, como ha revelado, "he dejado de fumar y no bebo nada de alcohol". Sin embargo, con su característico sentido del humor, ha admitido que "me cuesta muchísimo" controlar su alimentación porque "no me he convertido de repente en un niño de San Ildefonso, sigo siendo Kiko Rivera. Es que a mí me gusta todo lo malo, no lo puedo evitar, me gusta mucho comer y mi absoluta debilidad es la Coca-Cola. Soy diabético tipo 2, hipertenso, tengo colesterol, ácido úrico y me han dado dos ictus con cuarenta y dos años", ha apuntado entre risas.
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