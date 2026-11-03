Agencias

Al menos 62 heridos y más de 220 evacuados tras un ataque ruso contra un complejo hospitalario en Járkov

Imagen HBCXU3RJEBEILPGTOJQT3JPGXY
Guardar

Las autoridades ucranianas han denunciado este martes un ataque contra un complejo médico en Járkov que ha dejado al menos 62 heridos y ha obligado a la evacuación de hasta 226 pacientes a otros centros médicos.

El bombardeo ha impactado en un paso situado entre los edificios de una institución médica del distrito de Nemishlianski, situado en la zona oriental de la capital regional, según ha informado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, en un mensaje en redes en el que ha asegurado que todos los afectados están recibiendo ya atención médica.

PUBLICIDAD

El ataque, sin embargo, ha afectado a más construcciones de la ciudad, según ha indicado también en redes su alcalde, Igor Terejov, quien, tras informar de un "ataque combinado con misiles balísticos y antiaéreos", ha precisado que el impacto ha dañado más de 1.000 ventanas tanto del complejo hospitalario como de otros edificios circundantes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ucrania eleva a 29 la cifra de muertos en el ataque ruso a un punto de entrega de ayuda

Infobae

Sudáfrica lamenta que EE.UU. le excluya de su programa de comercio preferente con África

Infobae

China reafirma su apuesta por diálogo en Oriente Medio en medio de esfuerzos diplomáticos

Infobae

Un marinero indio muerto y 13 rescatados tras un nuevo ataque a un buque comercial en Omán

Infobae

La Policía desaloja el campamento provivienda de Madrid y detiene a dos personas

Infobae