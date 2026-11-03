Miércoles 4 de novimebre de 2026 (20.30 GMT)

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Madrid, 3 nov (EFE).-

Washington.- Seguimiento del resultado de las elecciones de mitad mandato para renovar un tercio del Senado y la Cámara de Representantes en su totalidad, con la mayoría republicana en ambas cámaras en juego.(Vídeo)(Foto)

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Jerusalén.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, recibirá este miércoles los resultados oficiales de las elecciones a la vigésima sexta Knéset (Parlamento israelí), un paso previo al inicio de las consultas con las formaciones políticas para decidir a qué diputado encomienda la tarea de formar el próximo Gobierno.(Vídeo)(Foto)

Teherán.- Irán celebra el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán, un acto que cimentó unas malas relaciones que llegan hasta hoy con los dos rivales inmersos en una guerra desde febrero.(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, presentan el Paquete de Ampliación 2026, que evalúa el progreso de las reformas en los países candidatos y potenciales aspirantes a ingresar en la Unión Europea.(Vídeo)(Foto)

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Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, recibe a su homólogo luso, Nuno Melo, con quien trata la situación de seguridad, la cooperación en la OTAN y el apoyo a Ucrania.(Vídeo)(Foto)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV recibe en audiencia en el Vaticano al presidente de Chile, José Antonio Kast.(Vídeo)(Foto)

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV preside la tradicional audiencia general de los miércoles.(Vídeo)(Foto)

Moscú.- Rusia celebra el Día de la Unidad Popular.(Vídeo)(Foto)

Lima.- La Nunciatura Apostólica en Perú, la Conferencia Episcopal Peruana y General Motors para la presentación oficial del vehículo papal que acompañará al papa Leon XIV durante su visita apostólica a Perú, que tendrá lugar del 11 al 16 de noviembre.(Vídeo)(Foto)

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Montevideo.- La excanciller argentina Diana Mondino y el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni encabezan un encuentro organizado por la Fundación Friedrich Naumann en conjunto con la Unión Europea para intercambiar perspectivas sobre el impacto económico y comercial del acuerdo UE-Mercosur a seis meses de su aplicación.(Vídeo)(Foto)

Bruselas.- El comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, presenta la estrategia europea para el turismo sostenible.(Vídeo)(Foto)

Dunkerque (Francia).- Conferencia de ciudades y puertos en Dunkerque (Francia), con representantes de Sevilla, Almería, Vigo, A Coruña y Bilbao.(Vídeo)(Foto)

Lisboa.- El programa Interreg España-Portugal (POCTEP) celebra una mesa redonda sobre los resultados y el impacto de sus proyectos en las comunidades locales, en el marco de la Mostra dos Fundos Europeus. Palco Atlântico.(Vídeo)

Bangkok.- Bangkok acoge durante dos días la feria de productos de belleza In-Cosmetics, el evento líder de Asia-Pacífico en el sector, en pleno auge de estos productos desde países como Corea del Sur o China.(Vídeo)(Foto)

Ciudad de Guatemala.- El director del Sistema Penitenciario de Guatemala, Jorge Guillermo López Dellachiessa, explica a EFE en una entrevista los retos que representa el sistema carcelario del país centroamericano, donde existe una sobrepoblación de casi el 350 por ciento sobre la capacidad de las prisiones y además decenas de reos extorsionan a la población pese a estar tras las rejas.(Vídeo)(Foto)

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Lima.- La lista de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026 se desvela en Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica, que por primera vez en Sudamérica acoge esta gala de unos premios que son la referencia de la alta cocina internacional.(Vídeo)(Foto)

Bogotá.- El drama nacional que supuso la toma del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985, con un centenar de muertes y varias desapariciones, revive esta semana de la mano de la plataforma audiovisual Netflix, que lleva a ocho capítulos este controvertido y doloroso capítulo de la historia reciente de Colombia.(Vídeo)(Foto)

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Miami (EE.UU.).- Los directores Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, y el actor Guitarricadelafuente reciben este miércoles el premio Variety Virtuoso Award por su película ‘La bola negra’ en el Festival de Cine de Miami GEMS, una parada en Estados Unidos en su camino hacia el Óscar.(Vídeo)(Foto)

epp/EFETV

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