La Commonwealth debe probarse con resultados y no por su historia, dice Antigua y Barbuda

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Castries, 3 nov (EFE).- El primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, afirmó el martes que la relevancia de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) no debe basarse únicamente en la historia o el sentimiento, sino que debe probarse mediante resultados y oportunidades que beneficien a sus 56 Estados miembros.

La Commonwealth reúne a 56 países con vínculos con el Reino Unido, entre ellos la mayoría de los miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom), antiguas colonias británicas en el Caribe.

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"Nuestra Mancomunidad ha contribuido a fortalecer las instituciones democráticas, defender el Estado de derecho, brindar asistencia técnica y amplificar las preocupaciones de los Estados pequeños", resaltó Browne hoy durante la ceremonia de apertura de la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth.

"Debemos aprovechar ese legado y convertir nuestra asociación en una fuerza de mayor peso para la estabilidad global, la prosperidad compartida y la cooperación internacional", añadió.

Browne destacó que el lema del evento, 'Acelerar las alianzas y la inversión para una Mancomunidad próspera', marca "un rumbo claro", subrayando que el conjunto de sus naciones miembro posee inmensas oportunidades, mercados de capitales, capacidad productiva, conocimientos científicos y talento humano.

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"Los recursos existen, y las necesidades también. Lo que hace falta es la voluntad colectiva para conectarlos", reconoció Browne.

Ante ello, pidió a los 56 Estados miembros de la Commonwealth a que amplíen "el comercio entre nosotros, simplifiquemos los procedimientos aduaneros, fortalezcamos los vínculos de transporte y mejoremos el acceso a la financiación comercial, especialmente para las pequeñas y medianas empresas".

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"Los países de distintos tamaños y niveles de poder, unidos por un propósito común, pueden forjar un futuro más justo, estable y próspero. Abramos mercados donde antes existían barreras. Generemos medios de vida allí donde se han negado las oportunidades", enfatizó.

"Aseguremos que la Mancomunidad no sea simplemente una asociación que hemos heredado, sino una institución cuyo valor demostramos constantemente", destacó.

En esta misma línea, pidió recordar este momento de la historia "como aquel en el que elegimos la cooperación frente a la división, la solidaridad frente a la indiferencia y, sin duda, la acción frente a las promesas vacías".

Por ello, aseguró que la Commonwealth sea un ente que "otorgue voz a cada miembro, que ofrezca a los jóvenes y a todas las personas un horizonte de oportunidades, y que brinde a cada nación una oportunidad justa para prosperar". EFE

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