Martes, 3 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 3 nov (EFE).-

EE.UU. (varias ciudades).- Los estadounidenses votan en unas ajustadas elecciones de medio mandato para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con las encuestas apuntando a que los demócratas podrían hacerse con el control de ambas cámaras en lo que supondría una grave derrota para el Gobierno de Donald Trump.

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Tel Aviv(Israel) .-Reunión de los partidos de la oposición a Netanyahu.

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Hebrón (Cisjordania).- Cientos de familias regresan a sus casas en la ciudad palestina de Hebrón, sur de Cisjordania ocupada, tras once días durante los que el Ejército israelí ha destruido viviendas y desplazado a la población

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París.- Las principales asociaciones estudiantiles francesas han llamado a una nueva jornada de bloqueos en institutos y universidades este martes para forzar al Gobierno a acceder a todas sus reivindicaciones y que tienen previsto repetir el jueves, coincidiendo con la huelga convocada por los sindicatos en defensa del poder adquisitivo y de los servicios públicos.

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París.- Los Sindicatos de Inquilinas impulsan un encuentro de urgencia entre sindicatos laborales, de vivienda y movimientos sociales de siete países para coordinar las protestas en toda Europa.

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Bruselas .- Bomberos procedentes de unos 20 países europeos se manifestarán este martes por las calles de Bruselas para exigir un aumento de las plantillas, condiciones de trabajo más seguras y una mayor inversión pública en los servicios de extinción e incendios

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Wuzhen (China).- La localidad oriental china de Wuzhen acoge la inauguración de la Conferencia Mundial de Internet 2026, una cita centrada en los retos de la inteligencia artificial, su regulación y la cooperación tecnológica internacional, en plena rivalidad entre China y Estados Unidos por el liderazgo del sector y con la intervención prevista de la vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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Berlín.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, se reúne con su homólogo esloveno, Valentin Hajdinjak, para tratar la situación geopolítica, la cooperación en la OTAN y el apoyo a Ucrania.

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Santiago de Chile.- Organizaciones feministas se congregan en Santiago para realizar la performance ‘Un violador en tu camino’ y protestar contra la puesta en libertad de medio centenar de condenados por abusos sexuales y pederastia autorizada por el Gobierno de José Antonio Kast.

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Solukhumbu (Nepal).- Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés de origen indio resultó herido este martes después de que dos helicópteros colisionaran mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, según informó la Autoridad de Aviación Civil de ese país.

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Seúl.- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reúne con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en una cumbre centrada en el fortalecimiento de las relaciones económicas y estratégicas entre ambos países, con especial atención a la cooperación en energía nuclear, defensa y nuevas tecnologías.

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Moscú.- El periodista ruso Serguéi Sokolov, director de Nóvaya Gazeta, acusó en una entrevista con EFE al Estado ruso de "matar" al último periódico independiente de este país, que cerrará sus puertas en pocos días.

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Lisboa.- El primer ministro portugués, Luís Montenegro, participa en la ceremonia de firma del contrato de venta de capital de TAP al grupo Lufthansa, con los ministros de Finanzas, Joaquim Miranda Sarmento, y de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, y el presidente ejecutivo de Lufthansa, Carsten Spohr.

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Pimentel (Perú).- Una inmensa y desértica explanada de 55 hectáreas de tierra, con vistas lejanas al mar, se prepara en Perú para ser el escenario de una multitudinaria misa con alrededor de un millón de asistentes, uno de los principales actos del papa León XIV en su visita apostólica a Perú, país que lo acogió durante más de dos décadas y que le vio ascender desde misionero a obispo.

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Chirala (India).- La tormenta ciclónica Murasu tocó tierra este martes en la costa del estado suroriental de la India, en Andhra Pradesh, provocando fuertes inundaciones y rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, y obligando a evacuar a familias atrapadas en sus casas.

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Albay (Filipinas).- El volcán Mayón, el más activo de Filipinas, volvió a expulsar este martes una columna de ceniza de 1.600 metros de altura, según el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), días después de otra erupción que obligó a evacuar a cerca de un millar de familias en la zona.

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Lima.- Las federaciones indígenas amazónicos de Perú en las zonas de influencia de las principales explotaciones de crudo en el país exigen la reactivación petrolera del Lote192, los acuerdos incumplidos y el respeto a la consulta previa.

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Brasilia.- El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, presenta la hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles, que será llevada a la COP31.

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Asunción.- La opositora Soledad Núñez asume la intendencia (Alcaldía) de Asunción, la capital de Paraguay.

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Roma.- La abogada canonista italiana Laura Sgró presenta, en nombre de la organización animalista PETA, una denuncia ante el Dicasterio del Clero en el Vaticano contra cinco sacerdotes españoles por pronunciarse a favor de la tauromaquia.

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Pionyang.- Corea del Norte calificó de "absurda" la acusación del FBI sobre su implicación en el histórico robo a Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, e insinuó que la propia Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, podría beneficiarse de la recuperación de los activos sustraídos.

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Mogadiscio.- Somalia confía en un sistema de alerta temprana para anticiparse a El Niño y minimizar la pérdida de vidas y medios de subsistencia por ese fenómeno climático, que se prevé que azote con especial intensidad el centro y sur del país este mes mediante inundaciones que pueden ser devastadoras, según la Agencia de Gestión de Desastres de Somalia (SoDMA).

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Madrid.- El Premio Cervantes 2026, el más importante galardón de las letras hispanas, concedido por el Ministerio de Cultura de España, se anuncia este martes y entre los favoritos suenan nombres como los de la española Rosa Montero, el cubano Leonardo Padura y la nicaragüense Gioconda Belli.

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París.- La Academia Goncourt anuncia al ganador de su premio homónimo de novela, el más prestigioso de la narrativa en francés, que este 2026 se dirime entre Yannick Haenel, Philippe Jaenada, Clémentine Mélois y Sylvain Prudhomme.

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Ciudad del Vaticano.- El espacio de arte contemporáneo de la Santa Sede acoge una nueva instalación del artista español Oriol Vilanova, , que da continuidad a su proyecto para el Pabellón de España en la Bienal de Venecia a partir de una colección de postales manuscritas sobre el Vaticano.

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Ciudad de México.- Mientras la llamada “manosfera”, un conjunto de comunidades digitales que promueven discursos misóginos, gana espacio en internet, un grupo de hombres en México busca convertir las redes sociales en un “laboratorio” para desaprender el machismo y hablar de vulnerabilidad, emociones y privilegios.

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Ciudad de Panamá.- Panamá celebra este martes con desfiles una de sus conmemoraciones más importantes: la separación de Colombia el 3 de noviembre de 1903, una festividad que estará marcada este año por el recuerdo del terremoto de 7,7 que golpeó hace casi un mes al país centroamericano, dejando miles de damnificados.

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Río de Janeiro.- La tradicional escuela de papás Noel de Río de Janeiro realiza la ceremonia de graduación de la nueva hornada de trabajadores que animarán el comercio en la Navidad.

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Roma.- Se presentan en Roma los recorridos del Giro de Italia 2027, que celebrará su 110.ª edición, y del Giro de Italia Women 2027, en su 38.ª edición. Se desvelarán las etapas, los puertos decisivos y las ciudades de salida y llegada de ambas pruebas.

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Caracas.- Conferencia de prensa del seleccionador de la Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, previo a la Fecha FIFA de noviembre.

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cdp/rmg/EFE

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