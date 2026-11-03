Agencias

El Himno de la 'Champions' no sonará en señal de duelo por muerte de De Miguel y el accidente de trenes

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Barcelona, 3 nov (EFE).- El himno de la Liga de Campeones no sonará este martes en el Spotify Camp Nou antes del inicio del partido de la cuarta jornada de la 'Champions' entre el Barcelona y el Aston Villa, como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", informó el club azulgrana.

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De Miguel, de 30 años, falleció este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde estaba ingresado desde el lunes en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo y el Andorra.

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