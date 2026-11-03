Grupos civiles denuncian que ICE bloquea la liberación de migrantes detenidos en Colorado

Guardar

Denver (EE.UU.), 3 nov (EFE).- Grupos civiles de Colorado denunciaron este martes que agentes de inmigración de EE.UU. impidieron la salida de inmigrantes detenidos en un centro privado de Denver, pese a que contaban con órdenes judiciales de liberación y habían completado los trámites para abandonar las instalaciones.

Casa de Paz y el Comité de Servicio de los Amigos Americanos (AFSC) estimaron que entre 15 y 20 personas alojadas en el centro operado por el GEO Group en Aurora resultaron afectadas por esa situación entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre, basándose en relatos de abogados, testigos y detenidos.

PUBLICIDAD

Según un comunicado de las organizaciones, empleados de GEO procesaron las liberaciones y acompañaron a los afectados hasta la salida.

Allí, todavía dentro del predio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los esposaron y devolvieron a sus celdas.

"Me procesaron para salir en libertad y ni siquiera llegué a la acera", afirmó un inmigrante no identificado citado en el comunicado.

Andrea Loya, directora ejecutiva de Casa de Paz, sostuvo que estas actuaciones muestran "desprecio por el poder judicial federal y falta de respeto al debido proceso".

Para AnnaRose Craig, coordinadora de programas de AFSC en Colorado, lo ocurrido es "una grave escalada" en las tácticas de ICE, prometiendo "monitorear la práctica" y proveer nuevos reportes.

El comunicado no precisa si ICE invocó nuevos fundamentos para mantener las detenciones.

Aunque esta es la primera vez que se denuncian estos casos en Colorado, en Minesota la radio pública local (MPR) documentó siete casos de nuevas detenciones inmediatas en el edificio federal Whipple, algunos antes de que los afectados llegaran a la salida.

PUBLICIDAD

Entre ellos figura el ecuatoriano Milton Saltos Velasquez, detenido nuevamente el 19 de octubre. Según MPR, el juez federal Jeffrey Bryan exigió la liberación inmediata del ecuatoriano, bajo advertencia de sanciones.

En respuesta a MPR, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseveró que una orden de liberación no impide nuevos arrestos.

Y en abril pasado, el brasileño Feliciano Paulino Soares fue detenido en Utah cuatro días después de salir bajo fianza y trasladado a un centro de GEO en Aurora. EFE