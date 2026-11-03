España subraya en la World Travel Market su apuesta por un turismo sostenible y accesible

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Londres, 3 nov (EFE).- El Gobierno de España presenta en la World Travel Market (WTM), una de las mayores ferias de turismo del mundo, su apuesta por un turismo con vocación sostenible y además accesible para aquellas personas con discapacidades, explicó hoy en Londres la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau.

Sánchez Grau recordó la importancia del mercado británico para los destinos turísticos españoles: Reino Unido es el primer país en número de visitantes (19,2 millones el año pasado, quinta parte del total) y en gasto (23.600 millones de euros). Es, además un mercado enormemente fiel, con un 60 % de viajeros que dicen estar "muy satisfechos" tras su viaje a España y un 65 % que prometen volver al año siguiente.

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Pero la secretaria de Estado insistió mucho en que toda estrategia turística debe tomar en cuenta la sostenibilidad, tanto medioambiental como económica y social, de forma que "un buen sitio para visitar sea también un buen sitio para vivir" y que el objetivo último sea "la prosperidad compartida".

Así, su secretaría ha firmado un acuerdo piloto con la asociación de agencias de viajes británicas centrada en cinco destinos (Benidorm, Sevilla, Calvià, Torremolinos y Lloret de Mar) en los que quieren profundizar en un turismo que tome en cuenta la calidad del trabajo en el sector, el buen uso de los recursos naturales y la convivencia entre turistas y residentes, entre otras cosas.

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Se trata, en suma, de "respetar los límites naturales y sociales", y de "saber gobernar esta industria que tantos beneficios nos ha traído", promoviendo, por ejemplo, las experiencias aprendidas durante décadas para desarrollar otros destinos en la llamada "España despoblada".

En cuanto a las novedades de este año en la WTM, la secretaría española de Turismo se plantea presentar España como un destino "accesible" a los viajeros discapacitados bajo el lema 'A country for All' (Un país para todos).

La campaña comenzará por los discapacitados visuales, para los que se ha editado guías y folletos en lenguaje braille, proyecto realizado en colaboración con la ONCE y su filial Ilunion. Esta estrategia específica se presentará en la tarde de hoy en el pabellón español de la WTM.

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Posteriormente, esta campaña por el turismo accesible se ampliará a otro tipo de discapacidades, precisó Sánchez Grau.

"Queremos ofrecer al mundo el país que somos y ofrecer nuestra diversidad (para que sea) disfrutada desde el respeto y la convivencia, y que se conozca nuestra aspiración de ser líderes no solo en la atracción de turistas, sino ejemplo de sostenibilidad", concluyó la secretaria.

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Previo a estas palabras ante la prensa, Rosario Sánchez Grau guardó un minuto de silencio junto a su equipo en memoria de las víctimas del accidente de Urda , y dijo haber recibido muchos mensajes de pésame y solidaridad durante su primera jornada en este foro turístico. EFE

(foto)