El WTTC suma 50 nuevos miembros en 2026 y refuerza su representación global en el sector turístico

26/10/2026 Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del WTTC ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA WTTC

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El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha anunciado la incorporación de 50 nuevos miembros en lo que va de 2026, una ampliación que refuerza su representación internacional y su papel como organización de referencia del sector privado turístico.

Entre las novedades destaca la incorporación de los grupos hoteleros Four Seasons y Mandarin Oriental a su Comité Ejecutivo, lo que refuerza la presencia de la hotelería de lujo en los órganos de liderazgo de la organización.

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Las nuevas incorporaciones abarcan diferentes ámbitos de la industria, entre ellos la hotelería, la movilidad, el comercio turístico, la inversión y los seguros.

Entre las compañías que se suman figuran Corinthia Group, Club Med, Investindustrial, Allianz Partners y Pernod Ricard. Además, ocho empresas regresan a la organización, entre ellas Uber, Barceló Hotel Group, Meliá Hotels International y Avolta.

Mandarin Oriental, que regresa al WTTC tras más de 25 años como miembro, cuenta actualmente con 47 hoteles, 16 residencias y 43 casas exclusivas en 30 países y territorios, y tiene como objetivo alcanzar los 100 hoteles en 2033. Por su parte, Four Seasons, fundada en 1961, dispone de 140 hoteles y más de 60 propiedades residenciales en 47 países.

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La presidenta y CEO del WTTC, Gloria Guevara, ha destacado que la incorporación de medio centenar de nuevos miembros representa una muestra de confianza en el organismo y en el futuro de la industria turística mundial.

Este crecimiento de la organización coincide con las perspectivas positivas del sector que, según las previsiones del WTTC, Viajes y Turismo aportará 11,9 billones de dólares (10,63 billones de euros) a la economía mundial en 2026, lo que representa el 9,9% del PIB global, y sostendrá 375 millones de empleos en todo el mundo, aproximadamente uno de cada nueve puestos de trabajo.

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