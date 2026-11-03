El Supremo australiano revisa la constitucionalidad del veto a las redes a menores de 16

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Sídney (Australia), 3 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de Australia examina desde este martes la constitucionalidad de la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años, una medida pionera que afronta su primer desafío judicial casi un año después de su entrada en vigor.

La demanda, presentada por la plataforma Reddit y la organización por los derechos digitales Digital Freedom Project, sostiene que la legislación vulnera la libertad de comunicación política reconocida por la Constitución australiana al excluir a los adolescentes de espacios digitales donde pueden informarse, expresarse y participar en el debate público.

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Las audiencias comenzaron este martes y se prolongarán hasta el miércoles, sin que el Supremo australiano, con sede en Camberra, haya fijado por el momento una fecha para anunciar su decisión.

El caso gira en torno a la normativa que entró en vigor en diciembre de 2025, la cual obliga a diez plataformas digitales a adoptar medidas para impedir que los menores de 16 años tengan cuentas. Entre los servicios afectados figuran Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, Reddit, Twitch y X.

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Según los datos recogidos por las autoridades, cerca de cinco millones de cuentas pertenecientes a menores han sido bloqueadas desde la entrada en vigor de la prohibición.

Los demandantes argumentan que la restricción limita de manera desproporcionada la participación cívica de los jóvenes y cuestionan su eficacia, al señalar que algunos menores han conseguido eludir los sistemas de verificación de edad y que los contenidos potencialmente perjudiciales siguen siendo accesibles sin necesidad de disponer de una cuenta.

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Reddit, una plataforma en línea basada en foros temáticos donde los usuarios comparten enlaces, debaten y votan contenidos de manera comunitaria, sostiene además que la legislación impide a los adolescentes comunicarse, organizarse y difundir sus opiniones a audiencias nacionales e internacionales.

El Gobierno australiano, por su parte, defiende que la limitación está justificada por la necesidad de proteger a los menores frente a los riesgos asociados a las plataformas digitales, cuyos modelos de negocio priorizan, según sus argumentos, la captación de usuarios y el tiempo de permanencia.

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Camberra considera que el impacto sobre la libertad de comunicación política es limitado y que la protección de la infancia constituye un objetivo legítimo y también arguye que esta garantía constitucional se aplica principalmente a los ciudadanos con derecho a voto.

Aunque Reddit y Digital Freedom Project presentaron demandas por separado, ambas cuestionan la constitucionalidad de la prohibición por el mismo motivo: su posible vulneración de la libertad de comunicación política. Por ello, el Tribunal Supremo ha decidido agrupar los dos recursos y examinarlos como un único caso especial. EFE

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