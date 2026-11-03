Agencias

El Kospi surcoreano se hunde un 3,59 % por tecnológicas tras caída del Nasdaq

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Seúl, 3 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se hundió un 3,59 % este martes, lastrado por las caídas en las principales tecnológicas y después de que el índice Nasdaq registrará pérdidas en la sesión previa a las elecciones de medio mandato en EE.UU.

El indicador perdió 210,29 puntos, hasta los 5.648,79 enteros, después de repuntar un 2,24 % en la sesión del lunes. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también cedió un 4,08 % %, o 29,97 puntos, hasta las 704,39 unidades.

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La caída de la Bolsa surcoreana se produce en medio de preocupaciones por la sostenibilidad del sector de la inteligencia artificial y tras la reducción del 1,07 % del índice tecnológico Nasdaq en Wall Street, antes de que se celebren este martes las elecciones de medio mandato en EE.UU. EFE

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