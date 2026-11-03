El Cabildo de Tenerife muestra su "más profundo pesar" por la muerte de Jesús de Miguel

03/11/2026 Jesús de Miguel ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS DEPORTES CD TENERIFE

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El Cabildo de Tenerife expresa este martes su "más profundo pesar" por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, tras los hechos ocurridos durante el encuentro disputado este domingo en el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha trasladado sus condolencias a la familia del futbolista y a toda la familia blanquiazul ante una noticia que ha conmocionado a la sociedad tinerfeña.

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"Estamos profundamente consternados y conmocionados. Jesús tenía solo 30 años, una familia, una mujer, una hija pequeña y toda una vida por delante. Una vida que se ha visto truncada de una manera terrible en el campo de fútbol. No hay palabras para expresar el dolor que sentimos", manifiesta Dávila en una nota.

"Ayer salíamos del estadio horrorizados por lo que había ocurrido y hoy hemos amanecido con esta noticia que nos ha dejado sin palabras. Hoy, ante este desenlace, lo único que podemos hacer es estar al lado de su familia y del club, acompañarlos y trasladarles todo nuestro cariño y apoyo", ha señalado.

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En esa línea ha agregado que "el fútbol debe ser siempre un espacio de encuentro, de ilusión y de convivencia, hoy toda Tenerife está de luto por la pérdida de un joven que quedará en nuestra memoria y en el recuerdo de la familia blanquiazul".

Igualmente destacó que "el fútbol debe ser siempre un espacio de encuentro, de ilusión y de convivencia, hoy toda Tenerife está de luto por la pérdida de un joven que quedará en la memoria y en el recuerdo de la familia blanquiazul".

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El Cabildo de Tenerife quiso hacer extensivo el pésame a sus compañeros, amigos, al cuerpo técnico y a toda la afición blanquiazul, que hoy comparte una tristeza inmensa.

"En nombre del Cabildo de Tenerife y de toda Tenerife, enviamos todo nuestro cariño, el Cabildo está con ellos, especialmente con su mujer y su pequeña. También con el CD Tenerife, sus compañeros y toda su afición. Estamos a su lado en estos momentos tan terribles", dijo la presidenta del Cabildo de Tenerife.

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El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, señaló que "hoy es un día de enorme tristeza para el deporte tinerfeño y para toda la sociedad de la isla".

En esa línea apuntó que "cuesta asimilar la pérdida de Jesús de Miguel, que tenía toda una vida por delante".

"Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su familia, especialmente a su mujer y a su hija pequeña, así como a sus compañeros y a toda la familia del CD Tenerife", indicó.

Afonso comentó que lo ocurrido deja "profundamente conmocionados" a todos.

"El fútbol es pasión, ilusión y sentimiento de pertenencia, pero, por encima de todo, están las personas. En estos momentos tan difíciles, el Cabildo quiere estar al lado de la familia, del club y de toda la afición blanquiazul. Todo nuestro apoyo y nuestro abrazo en estas horas de tanto dolor", comentó.

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