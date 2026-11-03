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Disney estudia miles de despidos y plantea reducir un 20 % sus costes anuales

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Madrid, 3 nov (EFE).- Walt Disney estudia eliminar miles de puestos de trabajo y ha pedido a algunos de sus directivos que identifiquen medidas para reducir un 20 % los costes anuales, según Bloomberg, que cita fuentes conocedoras de los planes del grupo estadounidense de entretenimiento.

El ahorro podría proceder tanto de los despidos como de recortes en otros gastos, en el marco de una reestructuración que afectaría de manera desigual a las distintas divisiones del grupo, entre ellas los parques temáticos, las cadenas de televisión y los estudios cinematográficos.

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Siempre según Bloomberg, el consejero delegado de Disney, Josh D'Amaro, pretende reinvertir parte de los recursos liberados en la producción de películas y contenidos televisivos, tecnología, parques de atracciones y el negocio de cruceros.

La compañía, que contaba con unos 231.000 empleados en todo el mundo al cierre de su último ejercicio fiscal, todavía no ha precisado cuántos puestos de trabajo podrían verse afectados por los nuevos ajustes.

El plan se plantea en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial, la debilidad de los ingresos de taquilla, la creciente competencia de las plataformas de contenidos en línea y la ralentización de las visitas internacionales a los parques temáticos.

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Disney, que se ha comprometido a lograr un crecimiento de dos dígitos en el beneficio ajustado por acción durante el ejercicio fiscal en curso, lleva varios años aplicando medidas para reducir gastos y mejorar su rentabilidad.

En septiembre, despidió a cientos de trabajadores de sus departamentos de recursos humanos y tecnología, después de haber eliminado alrededor de mil puestos en abril.

Esos recortes se suman a los 7.000 empleos suprimidos en 2023 como parte de un programa de ahorro de 5.500 millones de dólares impulsado bajo la dirección de Bob Iger, antecesor de D'Amaro.

En agosto, la empresa ya advirtió a sus accionistas de que estaba evaluando nuevas medidas para contener el gasto, incluida la posibilidad de reducir su plantilla. EFE

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