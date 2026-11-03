Dimite el ministro español de Transportes tras el accidente de tren que causó 69 muertos

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Madrid, 3 nov (EFE).- El ministro español de Transportes, Óscar Puente, anunció este martes su dimisión del cargo y su renuncia a ser candidato en las próximas elecciones generales tras el accidente de tren que la pasada semana causó 69 muertos.

Un ministro de Transportes "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año" reconoció Puente, en referencia también al accidente ferroviario de enero pasado que causó 48 víctimas mortales.

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Puente cerró con este anuncio su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, en la que aseguró que esta decisión la tomó en cuanto tuvo conocimiento del accidente de Urda (centro) del pasado miércoles, cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron con un balance de 69 muertos y más de cien heridos. EFE