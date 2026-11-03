California advierte que castigará como delito grave cualquier interferencia en elecciones

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Los Ángeles, 2 nov (EFE).- El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, advirtió este lunes que cualquier persona que interfiera en el proceso electoral del estado o manipule boletas será procesada por un delito grave estatal, por el que no podrá recibir un indulto del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Quiero ser claro y directo con cualquiera que esté pensando en ayudarle (al presidente Trump): si interfieren con nuestros votantes, serán procesados ​​por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia", dijo Newsom en un video en sus redes sociales.

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El demócrata hizo hincapié en que recientemente promulgó una serie de leyes que otorgaban a los fiscales estatales nuevas herramientas para garantizar que se puedan acusar a las personas que interfieran con las elecciones, así estén trabajando en nombre del gobierno federal.

"No importa quién haya dado la orden: si intentan interferir en las elecciones de California, California irá tras ustedes", indicó el gobernador.

La tensión entre California y la Casa Blanca ha aumentado a medida que se acercan las elecciones, el Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) demandó el mes pasado al estado para apartar del conteo más de 20.000 papeletas electorales enviadas por correo que, según, fueron enviadas por correo por personas que no están autorizadas a votar por no ser ciudadanos estadounidenses.

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"Su pretexto es una mentira: afirma que existe un fraude electoral generalizado en California. Lleva meses preparando el terreno para poder calificar las elecciones de mañana como «robadas» si no obtiene el resultado que desea", acusó Newsom.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito y un tribunal inferior rechazaron los argumentos del Gobierno para bloquear las papeletas y someterlas a un examen más exhaustivo.

El panel de apelaciones, al igual que un tribunal inferior, citó la cláusula de la Constitución de Estados Unidos que otorga a los estados el control sobre los procedimientos electorales.

El Gobierno Trump presentó este lunes una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, que también fue denegada.

Newsom señaló que el DOJ ha enviado citaciones judiciales a trabajadores electorales locales para intimidarlos, pero que California ha desplegado un grupo de trabajo sobre seguridad electoral que permanece “alerta y vigilando” ante cualquier intento de desinformación o amenaza en los centros de votación.

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Se espera que este martes unos 135 abogados electorales de California sean desplegados en todo el estado, junto con más de 1.000 voluntarios que estarán supervisando la jornada electoral.

Newsom también hizo un llamado a los votantes a denunciar cualquier intento de intimidación. "California está preparada. Cada voto válido será contabilizado. No permitan que nadie les intimide ni les impida hacer oír su voz. ¡Salgan a votar!", puntualizó. EFE

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