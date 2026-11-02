Países de Commonwealth deben adquirir más resiliencia para "prosperar", según un informe

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Castries, 2 nov (EFE).- Los países de la Commonwealth deben desarrollar una mayor resiliencia "democrática, económica y medioambiental" para "prosperar", según revela este lunes el 'Informe sobre el estado de la Commonwealth 2026: Resiliencia a través de la diversidad', que se publicó en el marco de la reunión de jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) que se celebra en Antigua y Barbuda.

"Los conflictos, la inseguridad económica y el cambio climático están poniendo a prueba a todos los países. Para millones de personas, la esperanza de un futuro mejor se aleja cada vez más. Ningún país puede hacer frente a estos retos por sí solo", asevera en un documento la secretaria general de la Commonwealth, Shirley Botchwey.

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A su juicio, "la cooperación, basada en valores compartidos y en el interés colectivo, es fundamental para forjar la resiliencia y la prosperidad que esperan los ciudadanos".

El informe examina las presiones a las que se enfrentan los 56 países miembros de la Commonwealth, donde vive un tercio de la población mundial.

El reporte subraya que las garantías democráticas, las libertades civiles y la confianza pública se ven sometidas a una presión cada vez mayor, mientras que la Inteligencia Artificial (IA) y la desinformación están creando nuevos retos.

Asimismo, el documento esgrime que los países de la Commonwealth han demostrado resiliencia en comparación con las tendencias globales generales; sin embargo, las mujeres, los jóvenes y otros grupos infrarrepresentados siguen sin tener una voz equitativa en la vida política.

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En el ámbito económico, la ralentización del crecimiento, el aumento de la deuda, las tensiones geopolíticas y los cambios tecnológicos están perturbando el comercio, la inversión y los flujos financieros.

"Es nuestra oportunidad para unirnos en torno a agendas transformadoras y alianzas grandes, audaces y ambiciosas que estén a la altura de la magnitud de nuestros retos y de las expectativas de los 2.700 millones de personas de la Commonwealth", manifiesta Botchwey.

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Por ello, el informe hace hincapié en la necesidad de una cooperación más estrecha entre las instituciones democráticas de la Commonwealth, incluido el intercambio de conocimientos especializados sobre IA, ciberseguridad e integridad electoral, junto con un mayor apoyo a la inclusión política, los derechos humanos y el Estado de derecho.

En materia económica el documento recomienda reforzar los vínculos comerciales y de inversión en toda la Commonwealth y forjar alianzas más estrechas en torno a las tecnologías verdes y digitales.

Respecto al reto medioambiental, anima a los países a compartir enfoques contrastados para la adaptación al cambio climático, mejorar el acceso a la financiación climática y colaborar más estrechamente en materia de océanos, seguridad alimentaria y seguridad hídrica.

El informe sostiene que la Commonwealth puede convertir sus fortalezas comunes en una mayor resiliencia mediante el fortalecimiento de las instituciones a nivel nacional, el intercambio de conocimientos y experiencias entre países y la creación de coaliciones más amplias para la reforma internacional.

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Por último, el documento subraya que la relevancia futura de la Commonwealth dependerá de si es capaz de traducir esa ventaja en resultados tangibles para sus países miembros.

En esta jornada, el rey Carlos III y la reina Camila se reunieron con los gobernadores generales de Antigua y Barbuda, Sir Rodney Williams; San Vicente y las Granadinas, Sir Stanley John; y San Cristóbal y Nieves, Dame Marcella Liburd, todos ellos países en los que ejerce como jefe de Estado.

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Asimismo, los monarcas visitaron este lunes una exposición sobre la trata transatlántica de esclavos en Antigua y Barbuda, un jardín resistente a la sequía, un banco de semillas y una histórica base naval establecida en 1725.

La Familia Real precisó en la red social X que en el Foro de Mujeres de la Commonwealth, la reina se reunió con mujeres que defienden los derechos de otras mujeres en toda la Commonwealth, así como con supervivientes de abusos y líderes políticas. EFE

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