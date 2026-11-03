Bulgaria desmiente el aterrizaje de un avión de Israel por amenaza de bomba

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Varna (Bulgaria), 3 nov (EFE).- Las autoridades búlgaras atribuyeron este martes a una confusión informativa la noticia, ahora desmentida, de que un avión de Israel había aterrizado esta mañana en Sofía tras recibir una amenaza de bomba, algo negado horas después, pero sí hubo dos inspecciones en otros vuelos.

"No sabemos cómo apareció en el espacio público información sobre un 'avión de Israel', ya que hoy no hay vuelos ni de Israel a Sofía, ni de Sofía a Israel", declaró a EFE un portavoz del Ministerio de Transporte de Bulgaria.

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El citado Ministerio precisó que después de que se recibieran amenazas de bomba enviadas por correo, los aviones de dos vuelos comerciales llegados a Sofía fueron inspeccionados exhaustivamente sin hallarse ningún explosivo.

Las inspecciones se realizaron en un aeronave de la compañía Wizz Air procedente del aeropuerto de Milán-Bérgamo, y un aparato de Ryanair que había partido de Dublin, precisó la entidad en un comunicado enviado a EFE.

Previamente, el secretario general del Ministerio del Interior, Lyubomir Nikolov, generó confusión al anunciar un presunto aterrizaje de emergencia de un avión procedente de Israel.

Diversos medios búlgaros corrigieron el destino poco después, omitiendo cualquier referencia a Israel tras confirmarse la información oficial.

Nikolov precisó además que la jornada estuvo marcada por una oleada de amenazas por correo dirigidas contra escuelas, juzgados y sedes consistoriales en Varna y Plovdiv.

Ante este escenario, la policía reforzó la vigilancia en los aeropuertos para garantizar una respuesta inmediata.

Incidentes similares afectaron al tráfico regional en días recientes.

El lunes, un trayecto Londres-Sofía aterrizó escoltado en Budapest sin novedades, mientras que el 18 de octubre otro vuelo Tel Aviv-Viena fue desviado a Sofía bajo escolta militar por una falsa alarma. EFE