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BingX cierra su participación en TOKEN2049 Singapore 2026 como Title Sponsor y presenta su visión "Building the Future of Trading"

PR Newswire

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CIUDAD DE PANAMÁ, 3 de noviembre de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, la plataforma de trading multiactivo líder a nivel mundial, concluyó su participación como Title Sponsor de TOKEN2049 Singapore 2026, celebrado los días 7 y 8 de octubre. Bajo el lema "Building the Future of Trading", BingX presentó su visión de una experiencia de trading más conectada, que reúne oportunidades en distintas clases de activos con la tecnología, el conocimiento y la confianza que los usuarios necesitan para desenvolverse en los mercados globales.

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Para BingX, construir esta visión significa acercar oportunidades de mercado más amplias junto con la tecnología, el conocimiento y la confianza necesarios para actuar sobre ellas. La compañía presentó su enfoque orientado a las oportunidades, centrado en ayudar a los usuarios a comprender las conexiones entre mercados e identificar oportunidades en distintas clases de activos, con el respaldo de una tecnología intuitiva, análisis relevantes y el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas.

Conectar con las personas que están dando forma a ese futuro fue otro de los ejes de la participación de BingX. El afterparty de BingX, que contó con la reconocida DJ internacional DJ SODA, reunió a traders, socios de la industria, creadores de contenido y actores del ecosistema para fortalecer relaciones e intercambiar perspectivas más allá de la conferencia.

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"En TOKEN2049 Singapore 2026, el verdadero valor no estuvo en el tamaño de la multitud, sino en la calidad de las conversaciones y de las relaciones que impulsaron a la industria hacia adelante", afirmó Kevin Lee, Chief Strategy Officer de BingX. "La industria cripto se está volviendo más selectiva, más enfocada y más profesional. Quienes siguen presentes están demostrando su compromiso con el sector. Para BingX, esta semana reafirmó que el impacto real proviene de la sustancia, no solo de la visibilidad".

La evolución de la experiencia de trading fue el tema central para Lee, quien compartió esta visión en fireside chats, entrevistas con medios y paneles en los que se analizó cómo unos mercados financieros cada vez más conectados están transformando el trading y el próximo ciclo cripto.

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A lo largo de estas conversaciones, Lee destacó la necesidad de combinar una comprensión más amplia del mercado con tecnología accesible, educación para los usuarios y una base sólida de confianza. Asimismo, planteó una visión del futuro del trading en la que los avances en blockchain y en tecnología de trading se traduzcan en herramientas útiles e intuitivas que ayuden a los traders a tomar decisiones informadas y a acceder a oportunidades en mercados cada vez más interconectados.

De cara al futuro, BingX continuará desarrollando su oferta multiactivo, su experiencia de trading integrada y sus herramientas impulsadas por inteligencia artificial, con el respaldo de una inversión constante en seguridad, resiliencia, transparencia y cumplimiento normativo. Su misión, "Building the Future of Trading", guiará estos esfuerzos, con el foco puesto en que el acceso a mercados cada vez más conectados sea más simple, más informado y más confiable. A partir de las relaciones y conversaciones generadas en TOKEN2049 Singapore, BingX busca ayudar a los usuarios a pasar de identificar oportunidades en los mercados a aprovecharlas con mayor confianza.

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Acerca de BingX

Fundada en 2018, BingX es la plataforma de trading multiactivo líder a nivel mundial, con más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Desde cripto hasta los mercados tradicionales, BingX conecta a los usuarios con una amplia variedad de activos y oportunidades en los mercados globales a través de una plataforma unificada.

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Con futuros perpetuos, productos TradFi, trading spot y copy trading, junto con innovaciones impulsadas por inteligencia artificial, BingX ofrece una experiencia de trading confiable, inteligente y ágil, diseñada para ayudar a los traders a desenvolverse en mercados en constante evolución y aprovechar oportunidades con mayor confianza y eficiencia.

BingX es Principal Partner del Chelsea FC desde 2024 y, en 2026, se convirtió en Official Team Partner de Scuderia Ferrari HP.

Para más información, visita: https://bingx.com/

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FUENTE BingX