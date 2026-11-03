Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés y CaixaBank, las empresas que más aportan al PIB de España en 2026

Guardar

Fundación 'La Caixa', El Corte Inglés, CaixaBank, Inditex y Santander son las empresas que más aportan al PIB en 2026, según una nueva edición del estudio 'Éxito Empresarial y Empresas que más contribuyen al PIB en 2026, elaborado por Advice Strategic Consultants.

A continuación, Telefónica, Mercadona, Iberdrola, Cellnex Telecom y Meliá completan el 'top 10' de grandes empresas que aportan más en términos ecónomicos y que, además, sortean con éxito las tensiones geopolíticas, la inflación, la incertidumbre en torno a la inteligencia artificial, aranceles y procesos electorales.

PUBLICIDAD

La aportación de las grandes empresas al Producto Interior Bruto (PIB) español, en 2026 incorpora el efecto arrastre en pymes, la generación de empleo y el retorno social, por lo que su contribución no es sólo económica, sino también financiera, social o laboral.

"Las diez principales compañías españolas, destacadas en los rankings de reputación e impacto socioeconómico de Advice Strategic Consultants, juegan un papel crucial para mitigar los grandes puntos débiles estructurales de la economía: el estancamiento de la productividad, el desempleo estructural, la brecha digital y la crisis de la vivienda", ha resumido el socio director de Advice Strategic Consultants, Jorge Díaz Cardiel.

PUBLICIDAD

UNA APORTACIÓN EN MÚLTIPLES ASPECTOS

Fundación 'La Caixa' realiza una aportación del 3,5% al PIB de España, al tiempo que contribuye en términos sociales con su histórica Obra Social, con un presupuesto de 711 millones de euros en 2026, enfocada en atención a la tercera edad, enfermos y desempleados.

PUBLICIDAD

A continuación, El Corte Inglés, que realiza una aportación económica al PIB del 1,3%, es uno de los pilares del retail, la distribución, el comercio y la moda en España, ocupando los primeros puestos de contribución directa e indirecta al producto nacional y a la economía digital. Además, sobresale como uno de los mayores empleadores privados del país (más de 90.000 empleos directos), con una fuerte capilaridad laboral y apoyo a los proveedores locales (64.000 pymes).

De su lado, Caixabank aporta al PIB de España un 1,5%, con una base superior a los 22 millones de clientes y un papel tractor en la financiación de familias y empresas. A su vez, en el terreno social, colabora estrechamente con la inclusión financiera, el microcrédito (a través de MicroBank) y la capilaridad de oficinas en zonas rurales para combatir la exclusión bancaria.

PUBLICIDAD

Inditex, líder mundial del sector de la moda y el comercio minorista online, aporta 2.600 millones de euros anuales solo en concepto de impuestos, consolidándose como uno de los mayores contribuyentes a las arcas públicas del país, al tiempo que aporta empleo estable.

Finalmente, otros como el banco Santander detallan su impacto económico global a través de magnitudes financieras, como sus beneficios el volumen de créditos otorgados o sus contribuciones fiscales directas, mientras que Telefónica aporta 22.000 millones de euros al PIB de España, equivalente al 1,31% del total.

PUBLICIDAD