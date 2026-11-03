Anabel Pantoja, tajante, deja claro que no va a volver a ser madre: "Si David quiere ser padre, pues ya está"

09/07/2026 Anabel Pantoja EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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A pesar de que en las últimas semanas ha cobrado fuerza la posibilidad de que Anabel Pantoja estuviese de nuevo embarazada dos años después del nacimiento de su hija Alma, la sobrina de Isabel Pantoja ha acabado de un plumazo con los rumores de que David Rodríguez y ella estarían a punto de ampliar la familia dejando claro que la puerta a un segundo hijo está totalmente cerrada por su parte.

La influencer ha concedido una entrevista en el pódcast 'Me estás vacilando' y, rotunda, ha respondido que no piensa repetir la experiencia de la maternidad. "No quiero ampliar la familia. Quiero seguir trabajando, ser yo y tener un poco de protagonismo" ha asegurado convencida, reconociendo que le sienta muy mal que le digan que si Alma es hija única "se quedará sola" puesto que ella también lo ha sido y jamás se ha sentido así: "Otra vez la frase del coño. No se queda sola, está conmigo y tiene 20.000 primos. Yo soy hija única y nunca he estado sola. Cuando mis padres se separaron yo vivía en un piso de 60 metros cuadrados con mi bisabuela, mi abuela, mi abuelo, una tía abuela y mi madre. No tenía opción de aburrirme. Mis amigos también vivían en mi zona. En Navidad me iba con mi tía, mis primos y mis amigos. Alma nunca va a estar sola", ha sentenciado.

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"Estoy en un momento muy bueno, pero ya no tengo 20 años. Acabo de cumplir 40" ha expresado, reconociendo que aunque la maternidad "es preciosa", tampoco ha sido "un camino de rosas"; y, aunque está teniendo mucha ayuda de su madre, Merchi Bernal, "no tengo a nadie trabajando en casa para que me ayude con Alma, estoy sola todos los días porque mi pareja trabaja fuera", por lo que no oculta que le apetece volver a ser ella y centrarse en su faceta profesional después de dos años volcada en su pequeña.

"Yo quiero seguir trabajando, quiero seguir siendo yo, tener un poquito de protagonismo. En el momento que venga otro, Anabel se acabaría. Esta pregunta, con 20 años, te digo que sí, pero yo tenía claro que al ser hija única yo también tendría un hijo nada más. Yo esa familia que tienen 2 y 3 niños, o están fatigadas y son felices, pero tienen poca vida porque se la dedican a sus hijos, y los que tienen más porque están posicionadas bien y pueden permitírselo. Yo voy con lo que puedo y lo que quiero", ha desvelado.

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Sin embargo, y con la sinceridad que la caracteriza, Anabel no cierra la puerta a que en un futuro su novio, David Rodríguez -al que le saca 11 años- pueda tener más hijos; eso sí, tiene claro que será sin ella: "Si David quiere, el día de mañana porque yo me muera o yo que sé, quiere ser padre, pues ya está. Yo no quiero ampliar la familia. Acabo de cumplir 40 años".