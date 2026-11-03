Agencias

Agenda de gráficos y conjuntos de datos previstos para el martes 3 de noviembre

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EpData pondrá a disposición de los abonados gráficos y conjuntos de datos sobre los siguientes temas previstos:

INTERNACIONAL

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-- Elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos de 2026, en gráficos

https://www.epdata.es/datos/elecciones-mitad-mandato-midterm-estados-unidos-datos-graficos-legislativas-gobernadores-senado-camara-representantes-estadisticas/680

Infografía: https://fotos.europapress.es/infografias/f7878740

ECONOMÍA

-- 9.00 horas. Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (INE)

https://www.epdata.es/datos/pernoctaciones-extrahoteleras/405

SALUD

-- 11.00 horas. Barómetro Sanitario 2026 (segunda oleada) (CIS)

https://www.epdata.es/datos/opinion-espanoles-sanidad-encuesta-barometro-sanitario-cis-graficos/736

Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es

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