02/11/2026 Victoria Federica acompaña a Roca Rey en Perú en plena nueva etapa tras su ruptura con Tana Rivera. La vida de Andrés Roca Rey continúa marcada por sus compromisos profesionales y por los cambios tras su ruptura con Tana Rivera. En estos días, el torero se encuentra en Perú, donde cuenta con el apoyo de familiares y amigos en una de las citas más importantes de su temporada taurina. Entre ellos se encuentra Victoria Federica, que ha viajado hasta Lima para acompañarle, tal y como publica Isabel González en el portal Chic, de Libertad Digital. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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La vida de Andrés Roca Rey continúa marcada por sus compromisos profesionales y por los cambios tras su ruptura con Tana Rivera. En estos días, el torero se encuentra en Perú, donde cuenta con el apoyo de familiares y amigos en una de las citas más importantes de su temporada taurina. Entre ellos se encuentra Victoria Federica, que ha viajado hasta Lima para acompañarle, tal y como publica Isabel González en el portal Chic, de Libertad Digital.

La hija de la infanta Elena mantiene una estrecha amistad con el diestro desde hace años y ha compartido con él distintos momentos, una cercanía que en el pasado dio pie a rumores sobre una posible relación sentimental que nunca llegó a confirmarse. Durante su estancia en Perú, también ha podido disfrutar de tiempo con la familia del torero.

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Según recoge Chic, entre los acompañantes se encuentran además María García de Jaime, su marido Tomás Páramo, y otros amigos del entorno del peruano. Una compañía que contrasta con la ausencia de Tana Rivera, expareja del diestro, en este viaje que coincide con el inicio de una nueva etapa para ambos.