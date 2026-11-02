Una avioneta se desploma y se incendia en el centro de México

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Ciudad de México, 2 nov (EFE).- Una avioneta se desplomó y se incendió este lunes en una zona urbana de Pachuca, capital del estado mexicano de Hidalgo (centro), en un accidente que habría dejado dos personas muertas, según reportes de medios locales, aunque las autoridades todavía no han confirmado el saldo.

El accidente ocurrió durante la mañana en las inmediaciones de la colonia El Tezontle, cerca de las instalaciones de la 18 Zona Militar, lo que provocó una movilización de equipos de emergencia y cuerpos de seguridad.

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De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave impactó contra el suelo y posteriormente se incendió, por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y asegurar la zona.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran que la avioneta quedó partida en dos tras el impacto.

Medios nacionales y locales señalaron que dos personas habrían fallecido en el accidente, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre posibles víctimas ni se han dado a conocer sus identidades.

Los reportes periodísticos identificaron la aeronave con la matrícula XB-AZG y señalaron que se trataría de una Cessna T210N, datos que tampoco han sido corroborados por las autoridades.

Hasta ahora se desconocen el origen y el destino del vuelo, así como las causas que provocaron la caída de la aeronave. EFE

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