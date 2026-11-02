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UE y Latinoamérica cooperarán en IA y supercomputación en proyecto de 3 millones de euros

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Barcelona, 2 nov (EFE).- El Barcelona Supercomputing Center (BSC) lidera el proyecto EU-LAC Supercomputing Network for AI, financiado con 3 millones de euros por la Unión Europea (UE) y que tiene como objetivo fortalecer la cooperación en inteligencia artificial (IA) y supercomputación entre Europa y América Latina.

Según informó el BSC en un comunicado este lunes, esta iniciativa promoverá el desarrollo de una IA más sostenible, modelos de lenguaje adaptados al español de América Latina y al portugués de Brasil, una simulación en alta resolución de terremotos y tsunamis o el impacto del cambio climático en la producción de café.

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El proyecto, impulsado en el marco de la estrategia Global Gateway de la UE, trabajará sobre ejes como el diálogo político sobre los recursos de supercomputación, la formación de capacidades o la aceleración de casos de uso.

En este marco, el BSC aportará su experiencia de más de 20 años de colaboración con instituciones de América Latina y el Caribe, así como su trayectoria en la formación de investigadores en supercomputación e IA, para fortalecer una comunidad científica conectada entre ambos lados del Atlántico.

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"La supercomputación y la IA son más útiles cuando se desarrollan entre todos. De esta colaboración aprendemos tanto como aportamos, en un momento clave en el que la IA debe incluir nuestras lenguas y la diversidad de nuestras sociedades", destacó el director del BSC, Mateo Valero.

Esta apuesta se reflejará también en el Foro Digital Iberoamericano que reunirá este martes en Madrid a referentes globales y altos representantes regionales en gobernanza y transformación digital, en la víspera de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. EFE

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