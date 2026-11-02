Puerto Rico recibe primer vuelo de la nueva ruta de JetBlue entre Baltimore y San Juan

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San Juan, 2 nov (EFE).- La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, anunció este lunes la llegada del primer vuelo de la nueva ruta directa de JetBlue entre el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore (BWI, por sus siglas en inglés) y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU).

"Las gestiones y negociaciones que realiza la División de Acceso Aéreo y Marítimo de la Compañía de Turismo, en representación del Gobierno de Puerto Rico, han contribuido significativamente al fortalecimiento de la conectividad aérea de la Isla mediante la expansión de rutas y el aumento en la disponibilidad de asientos", expresó en un comunicado Robles Cancel.

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Según se anunció el pasado mes de julio, se proyecta que esta conexión aérea genere alrededor de 38.7 millones de dólares en actividad económica directa para Puerto Rico.

"Estos esfuerzos han contribuido a alcanzar cifras récord en el movimiento de pasajeros, impulsar el desarrollo de diversos sectores de la industria turística, fomentar la creación de empleos y diversificar la oferta del destino. Asimismo, han fortalecido el posicionamiento de Puerto Rico como un destino atractivo y competitivo para viajeros domésticos e internacionales", añadió la titular de la Compañía de Turismo.

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Esta nueva conexión amplía las alternativas de acceso directo a Puerto Rico desde la costa este de Estados Unidos y representa una oportunidad para incrementar el flujo de visitantes durante la temporada turística alta. Además, se espera que contribuya a estimular la actividad económica en sectores como hospederías, restaurantes, comercios y atracciones.

De acuerdo a las autoridades, estas gestiones buscan identificar nuevas oportunidades de conectividad aérea y continuar elevando el perfil de Puerto Rico en los mercados internacionales. EFE